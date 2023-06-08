Тюменские депутаты лишили мандата своего коллегу

Тюменская облдума прекратила полномочия парламентария Евгения Макаренко
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Комитет областной думы по экономической политике. Тюмень, макаренко евгений
Евгений Макаренко покинул Тюменскую облдуму Фото:

Тюменская областная дума лишила мандата единоросса Евгения Макаренко. Решение об этом было принято 8 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. Ранее URA.RU писало, что Макаренко сам решил сдать мандат.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Макаренко по его письменному заявлению», — гласит решение. Депутаты поддержали его большинством голосов.

В апреле Макаренко, представляющий в облдуме ХМАО, был лишен депутатской зарплаты. По информации источников URA.RU, это стало основной причиной его ухода из облдумы.

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Тюменская областная дума лишила мандата единоросса Евгения Макаренко. Решение об этом было принято 8 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. Ранее URA.RU писало, что Макаренко сам решил сдать мандат. «Досрочно прекратить полномочия депутата Макаренко по его письменному заявлению», — гласит решение. Депутаты поддержали его большинством голосов. В апреле Макаренко, представляющий в облдуме ХМАО, был лишен депутатской зарплаты. По информации источников URA.RU, это стало основной причиной его ухода из облдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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