Депутат Тюменской облдумы Макаренко решил отказаться от мандата

Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко («Единая Россия») решил отказаться от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате регионального парламента.
«Макаренко сдает мандат. Решение о прекращении его полномочий рассмотрят 7 июня на внеочередном заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению», — сообщил инсайдер.
Агентство направило запрос с региональное отделение ЕР. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что к Макаренко, представляющим в Тюменской облдуме ХМАО, накопились претензии от югорских властей. На фоне этого в апреле его вынудили отказаться от депутатской зарплаты.
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