Депутат Тюменской облдумы Макаренко решил отказаться от мандата

05 июня 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Решение о прекращении полномочий Макаренко рассмотрят 7 июня Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко («Единая Россия») решил отказаться от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате регионального парламента. «Макаренко сдает мандат. Решение о прекращении его полномочий рассмотрят 7 июня на внеочередном заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению», — сообщил инсайдер. Агентство направило запрос с региональное отделение ЕР. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что к Макаренко, представляющим в Тюменской облдуме ХМАО, накопились претензии от югорских властей. На фоне этого в апреле его вынудили отказаться от депутатской зарплаты.

Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко («Единая Россия») решил отказаться от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате регионального парламента. «Макаренко сдает мандат. Решение о прекращении его полномочий рассмотрят 7 июня на внеочередном заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению», — сообщил инсайдер. Агентство направило запрос с региональное отделение ЕР. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что к Макаренко, представляющим в Тюменской облдуме ХМАО, накопились претензии от югорских властей. На фоне этого в апреле его вынудили отказаться от депутатской зарплаты.