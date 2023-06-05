Депутат Тюменской облдумы Макаренко решил отказаться от мандата

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Заседание областной Думы. Тюмень, макаренко евгений
Решение о прекращении полномочий Макаренко рассмотрят 7 июня Фото:

Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко («Единая Россия») решил отказаться от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате регионального парламента.

«Макаренко сдает мандат. Решение о прекращении его полномочий рассмотрят 7 июня на внеочередном заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению», — сообщил инсайдер.

Агентство направило запрос с региональное отделение ЕР. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что к Макаренко, представляющим в Тюменской облдуме ХМАО, накопились претензии от югорских властей. На фоне этого в апреле его вынудили отказаться от депутатской зарплаты.

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Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко («Единая Россия») решил отказаться от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате регионального парламента. «Макаренко сдает мандат. Решение о прекращении его полномочий рассмотрят 7 июня на внеочередном заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению», — сообщил инсайдер. Агентство направило запрос с региональное отделение ЕР. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что к Макаренко, представляющим в Тюменской облдуме ХМАО, накопились претензии от югорских властей. На фоне этого в апреле его вынудили отказаться от депутатской зарплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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