В Свердловской области нашли мороженое с тремя видами антибиотиков

08 июня 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

В мороженом нашли антибиотики тетрациклиновой группы Фото: Размик Закарян © URA.RU Мороженое с тремя видами антибиотиков тетрациклиновой группы выявили химики-аналитики в Свердловской области. О результатах исследования сообщили производителю лакомства, чтобы на производстве приняли меры и делали безопасный продукт, сообщили URA.RU в областном референтном центре Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория обнаружила мороженое, которое вполне можно продавать в аптеке как лекарство: в лакомстве химики-аналитики выявили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы. Частое употребление продуктов питания даже со следовыми количествами лекарственных препаратов может вызвать разнообразные проблемы со здоровьем от дисбактериозов и аллергий до поражения почек, печени, нервной системы и прочее», — рассказали специалисты центра. Более того, употребление продуктов со следами антибиотиков увеличивает устойчивость к ним патогенных микроорганизмов, в итоге лечить человека становится сложнее. Данные о результатах исследования передали заказчику — региональному производителю мороженого, тот должен устранить нарушения.

Мороженое с тремя видами антибиотиков тетрациклиновой группы выявили химики-аналитики в Свердловской области. О результатах исследования сообщили производителю лакомства, чтобы на производстве приняли меры и делали безопасный продукт, сообщили URA.RU в областном референтном центре Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория обнаружила мороженое, которое вполне можно продавать в аптеке как лекарство: в лакомстве химики-аналитики выявили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы. Частое употребление продуктов питания даже со следовыми количествами лекарственных препаратов может вызвать разнообразные проблемы со здоровьем от дисбактериозов и аллергий до поражения почек, печени, нервной системы и прочее», — рассказали специалисты центра. Более того, употребление продуктов со следами антибиотиков увеличивает устойчивость к ним патогенных микроорганизмов, в итоге лечить человека становится сложнее. Данные о результатах исследования передали заказчику — региональному производителю мороженого, тот должен устранить нарушения.