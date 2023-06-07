07 июня 2023

В Свердловской области нашли мороженое с тремя видами антибиотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак гастрономического Фестиваля уральской кухни, приуроченного к проведению ИННОПРОМ-2021. Екатеринбург, десерт, блюдо, мороженое
В мороженом нашли антибиотики тетрациклиновой группы Фото:

Мороженое с тремя видами антибиотиков тетрациклиновой группы выявили химики-аналитики в Свердловской области. О результатах исследования сообщили производителю лакомства, чтобы на производстве приняли меры и делали безопасный продукт, сообщили URA.RU в областном референтном центре Россельхознадзора.

«Испытательная лаборатория обнаружила мороженое, которое вполне можно продавать в аптеке как лекарство: в лакомстве химики-аналитики выявили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы. Частое употребление продуктов питания даже со следовыми количествами лекарственных препаратов может вызвать разнообразные проблемы со здоровьем от дисбактериозов и аллергий до поражения почек, печени, нервной системы и прочее», — рассказали специалисты центра.

Более того, употребление продуктов со следами антибиотиков увеличивает устойчивость к ним патогенных микроорганизмов, в итоге лечить человека становится сложнее. Данные о результатах исследования передали заказчику — региональному производителю мороженого, тот должен устранить нарушения.

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Мороженое с тремя видами антибиотиков тетрациклиновой группы выявили химики-аналитики в Свердловской области. О результатах исследования сообщили производителю лакомства, чтобы на производстве приняли меры и делали безопасный продукт, сообщили URA.RU в областном референтном центре Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория обнаружила мороженое, которое вполне можно продавать в аптеке как лекарство: в лакомстве химики-аналитики выявили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы. Частое употребление продуктов питания даже со следовыми количествами лекарственных препаратов может вызвать разнообразные проблемы со здоровьем от дисбактериозов и аллергий до поражения почек, печени, нервной системы и прочее», — рассказали специалисты центра. Более того, употребление продуктов со следами антибиотиков увеличивает устойчивость к ним патогенных микроорганизмов, в итоге лечить человека становится сложнее. Данные о результатах исследования передали заказчику — региональному производителю мороженого, тот должен устранить нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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