В Свердловской области нашли мороженое с тремя видами антибиотиков

Мороженое с тремя видами антибиотиков тетрациклиновой группы выявили химики-аналитики в Свердловской области. О результатах исследования сообщили производителю лакомства, чтобы на производстве приняли меры и делали безопасный продукт, сообщили URA.RU в областном референтном центре Россельхознадзора.
«Испытательная лаборатория обнаружила мороженое, которое вполне можно продавать в аптеке как лекарство: в лакомстве химики-аналитики выявили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы. Частое употребление продуктов питания даже со следовыми количествами лекарственных препаратов может вызвать разнообразные проблемы со здоровьем от дисбактериозов и аллергий до поражения почек, печени, нервной системы и прочее», — рассказали специалисты центра.
Более того, употребление продуктов со следами антибиотиков увеличивает устойчивость к ним патогенных микроорганизмов, в итоге лечить человека становится сложнее. Данные о результатах исследования передали заказчику — региональному производителю мороженого, тот должен устранить нарушения.
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