07 июня 2023

Звезды прочитают лекции в Екатеринбурге

Максим Свобода и Слава Киладзе проведут мастер-классы на конференции Ural Music Night в Екатеринбурге
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URAL MUSIC NIGHT. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, группа авангард леонтьев, шестаков алексей
Конференция пройдет 24 июня Фото:
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Ural Music Night

В рамках музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге пройдут конференции Ural Music Night, где с лекциями выступят артисты и представители музыкальной индустрии. Одним из спикеров станет певец Максим Свобода, который оценит музыкальные таланты участников. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля.

«Максим Свобода — композитор, певец и молодой продюсер из Владивостока, участник креативного объединения „Свобода. музыка“. Артист прослушает демозаписи участников и поможет правильно подобрать аранжировку, композицию одного выбранного трека», — рассказали представители UMN.

Мастер-класс по вокалу проведет наставник исполнительниц Доры, ANIKV, Dose — Слава Киладзе, своими знаниями игры на бас-гитаре поделится гитарист Николая Носкова и Елки — Антон Давидянца. Также участники конференции смогут узнать экспертное мнение о собственном творчестве. Модератором встречи станет редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик. Мероприятие пройдет 24 июня во Дворце культуры Железнодорожников.

В этом году фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня. По традиции на следующий день проходит конференция, где гости могут разобраться в тонкостях музыкальной индустрии, посетить мастер-классы и узнать полезные лайфхаки от топовых представителей творческой сферы.

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В рамках музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге пройдут конференции Ural Music Night, где с лекциями выступят артисты и представители музыкальной индустрии. Одним из спикеров станет певец Максим Свобода, который оценит музыкальные таланты участников. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля. «Максим Свобода — композитор, певец и молодой продюсер из Владивостока, участник креативного объединения „Свобода. музыка“. Артист прослушает демозаписи участников и поможет правильно подобрать аранжировку, композицию одного выбранного трека», — рассказали представители UMN. Мастер-класс по вокалу проведет наставник исполнительниц Доры, ANIKV, Dose — Слава Киладзе, своими знаниями игры на бас-гитаре поделится гитарист Николая Носкова и Елки — Антон Давидянца. Также участники конференции смогут узнать экспертное мнение о собственном творчестве. Модератором встречи станет редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик. Мероприятие пройдет 24 июня во Дворце культуры Железнодорожников. В этом году фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня. По традиции на следующий день проходит конференция, где гости могут разобраться в тонкостях музыкальной индустрии, посетить мастер-классы и узнать полезные лайфхаки от топовых представителей творческой сферы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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