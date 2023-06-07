Звезды прочитают лекции в Екатеринбурге

Максим Свобода и Слава Киладзе проведут мастер-классы на конференции Ural Music Night в Екатеринбурге

08 июня 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Конференция пройдет 24 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night В рамках музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге пройдут конференции Ural Music Night, где с лекциями выступят артисты и представители музыкальной индустрии. Одним из спикеров станет певец Максим Свобода, который оценит музыкальные таланты участников. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля. «Максим Свобода — композитор, певец и молодой продюсер из Владивостока, участник креативного объединения „Свобода. музыка“. Артист прослушает демозаписи участников и поможет правильно подобрать аранжировку, композицию одного выбранного трека», — рассказали представители UMN. Мастер-класс по вокалу проведет наставник исполнительниц Доры, ANIKV, Dose — Слава Киладзе, своими знаниями игры на бас-гитаре поделится гитарист Николая Носкова и Елки — Антон Давидянца. Также участники конференции смогут узнать экспертное мнение о собственном творчестве. Модератором встречи станет редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик. Мероприятие пройдет 24 июня во Дворце культуры Железнодорожников. В этом году фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня. По традиции на следующий день проходит конференция, где гости могут разобраться в тонкостях музыкальной индустрии, посетить мастер-классы и узнать полезные лайфхаки от топовых представителей творческой сферы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге пройдут конференции Ural Music Night, где с лекциями выступят артисты и представители музыкальной индустрии. Одним из спикеров станет певец Максим Свобода, который оценит музыкальные таланты участников. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля. «Максим Свобода — композитор, певец и молодой продюсер из Владивостока, участник креативного объединения „Свобода. музыка“. Артист прослушает демозаписи участников и поможет правильно подобрать аранжировку, композицию одного выбранного трека», — рассказали представители UMN. Мастер-класс по вокалу проведет наставник исполнительниц Доры, ANIKV, Dose — Слава Киладзе, своими знаниями игры на бас-гитаре поделится гитарист Николая Носкова и Елки — Антон Давидянца. Также участники конференции смогут узнать экспертное мнение о собственном творчестве. Модератором встречи станет редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик. Мероприятие пройдет 24 июня во Дворце культуры Железнодорожников. В этом году фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня. По традиции на следующий день проходит конференция, где гости могут разобраться в тонкостях музыкальной индустрии, посетить мастер-классы и узнать полезные лайфхаки от топовых представителей творческой сферы.