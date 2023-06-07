Цена на посещение показа выросла более чем в полтора раза Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменцы остались недовольны ценовой политикой модного показа «Tyumen Fashion Show`23», где резко подняли цену с 1690 рублей до почти 3000. Об этом URA.RU рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным. По его словам, изменение стоимости произошло без каких-либо предупреждений.

«Я еще в мае покупал билет за 1690 рублей, причем на сидячее место. Недавно понадобилось купить второй, а тут цена уже под три тысячи за такой же. При этом теперь даже просто вход на мероприятие стал дороже, чем когда я покупал себе „комфортный“ вариант. Видимо, решили повысить цены, когда оказалось, что их шоу вызвало ажиотаж», — считает собеседник.

Организаторы показа при этом утверждают, что предупреждали об изменении стоимости билетов. «Сниженная цена была на время старта продаж. Мы предупреждали, что цена будет расти в связи с высоким спросом на наше мероприятие», — рассказали корреспонденту URA.RU представители показа мод.

Как утверждает собеседник агентства, он успел купить билет за 1690 рублей в мае Фото: читатель URA.RU