07 июня 2023

Организаторы модного показа в Тюмени решили нажиться на посетителях. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
Цена на посещение показа выросла более чем в полтора раза Фото:

Тюменцы остались недовольны ценовой политикой модного показа «Tyumen Fashion Show`23», где резко подняли цену с 1690 рублей до почти 3000. Об этом URA.RU рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным. По его словам, изменение стоимости произошло без каких-либо предупреждений.

«Я еще в мае покупал билет за 1690 рублей, причем на сидячее место. Недавно понадобилось купить второй, а тут цена уже под три тысячи за такой же. При этом теперь даже просто вход на мероприятие стал дороже, чем когда я покупал себе „комфортный“ вариант. Видимо, решили повысить цены, когда оказалось, что их шоу вызвало ажиотаж», — считает собеседник.

Организаторы показа при этом утверждают, что предупреждали об изменении стоимости билетов. «Сниженная цена была на время старта продаж. Мы предупреждали, что цена будет расти в связи с высоким спросом на наше мероприятие», — рассказали корреспонденту URA.RU представители показа мод.

Как утверждает собеседник агентства, он успел купить билет за 1690 рублей в мае
Как утверждает собеседник агентства, он успел купить билет за 1690 рублей в мае
Фото:
Сейчас, за два дня до проведения показа, их стоимость уже составляет 2990 рублей
Сейчас, за два дня до проведения показа, их стоимость уже составляет 2990 рублей
Фото:

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Тюменцы остались недовольны ценовой политикой модного показа «Tyumen Fashion Show`23», где резко подняли цену с 1690 рублей до почти 3000. Об этом URA.RU рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным. По его словам, изменение стоимости произошло без каких-либо предупреждений. «Я еще в мае покупал билет за 1690 рублей, причем на сидячее место. Недавно понадобилось купить второй, а тут цена уже под три тысячи за такой же. При этом теперь даже просто вход на мероприятие стал дороже, чем когда я покупал себе „комфортный“ вариант. Видимо, решили повысить цены, когда оказалось, что их шоу вызвало ажиотаж», — считает собеседник. Организаторы показа при этом утверждают, что предупреждали об изменении стоимости билетов. «Сниженная цена была на время старта продаж. Мы предупреждали, что цена будет расти в связи с высоким спросом на наше мероприятие», — рассказали корреспонденту URA.RU представители показа мод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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