Олигарх Абрамович продолжит помогать Перми с новым зданием оперного театра

Российский бизнесмен Роман Абрамович продолжит финансирование проекта нового здания Пермского театра оперы и балета. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU.
«Абрамович продолжает помогать в проекте нового здания театра. Проектно-сметная документация будет сделана до конца года», — передает слова губернатора корреспондент. Также глава будет добиваться федерального финансирования проекта.
Ранее власти региона сообщали, что бизнесмен сам изъявил желание помочь городу с возведением новой сцены оперного. Инвестиции олигарха позволят сэкономить бюджету 100 млн рублей.
Также Махонин поделился планами о создании парка на месте старого корпуса инфекционной больницы. Ранее там планировали возвести хирургический комплекс краевой больницы, но позже отказались от этой идеи.
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