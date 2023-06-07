Олигарх Абрамович продолжит помогать Перми с новым зданием оперного театра

08 июня 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Проектно-сметная документация новой сцены театра будет готова к концу года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский бизнесмен Роман Абрамович продолжит финансирование проекта нового здания Пермского театра оперы и балета. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Абрамович продолжает помогать в проекте нового здания театра. Проектно-сметная документация будет сделана до конца года», — передает слова губернатора корреспондент. Также глава будет добиваться федерального финансирования проекта. Ранее власти региона сообщали, что бизнесмен сам изъявил желание помочь городу с возведением новой сцены оперного. Инвестиции олигарха позволят сэкономить бюджету 100 млн рублей. Также Махонин поделился планами о создании парка на месте старого корпуса инфекционной больницы. Ранее там планировали возвести хирургический комплекс краевой больницы, но позже отказались от этой идеи.

Российский бизнесмен Роман Абрамович продолжит финансирование проекта нового здания Пермского театра оперы и балета. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Абрамович продолжает помогать в проекте нового здания театра. Проектно-сметная документация будет сделана до конца года», — передает слова губернатора корреспондент. Также глава будет добиваться федерального финансирования проекта. Ранее власти региона сообщали, что бизнесмен сам изъявил желание помочь городу с возведением новой сцены оперного. Инвестиции олигарха позволят сэкономить бюджету 100 млн рублей. Также Махонин поделился планами о создании парка на месте старого корпуса инфекционной больницы. Ранее там планировали возвести хирургический комплекс краевой больницы, но позже отказались от этой идеи.