07 июня 2023

Олигарх Абрамович продолжит помогать Перми с новым зданием оперного театра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, пермский театр оперы и балета, оперный театр пермь
Проектно-сметная документация новой сцены театра будет готова к концу года Фото:

Российский бизнесмен Роман Абрамович продолжит финансирование проекта нового здания Пермского театра оперы и балета. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Абрамович продолжает помогать в проекте нового здания театра. Проектно-сметная документация будет сделана до конца года», — передает слова губернатора корреспондент. Также глава будет добиваться федерального финансирования проекта.

Ранее власти региона сообщали, что бизнесмен сам изъявил желание помочь городу с возведением новой сцены оперного. Инвестиции олигарха позволят сэкономить бюджету 100 млн рублей.

Также Махонин поделился планами о создании парка на месте старого корпуса инфекционной больницы. Ранее там планировали возвести хирургический комплекс краевой больницы, но позже отказались от этой идеи.

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Российский бизнесмен Роман Абрамович продолжит финансирование проекта нового здания Пермского театра оперы и балета. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Абрамович продолжает помогать в проекте нового здания театра. Проектно-сметная документация будет сделана до конца года», — передает слова губернатора корреспондент. Также глава будет добиваться федерального финансирования проекта. Ранее власти региона сообщали, что бизнесмен сам изъявил желание помочь городу с возведением новой сцены оперного. Инвестиции олигарха позволят сэкономить бюджету 100 млн рублей. Также Махонин поделился планами о создании парка на месте старого корпуса инфекционной больницы. Ранее там планировали возвести хирургический комплекс краевой больницы, но позже отказались от этой идеи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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