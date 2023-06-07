В Перми на месте инфекционной больницы появится парк

08 июня 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Сейчас в больницу на лечение везут всех жителей региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на месте краевой инфекционной больницы планируется разбить парк. Об этом на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Изначально на месте инфекционной больницы планировалось возвести новый хирургический комплекс краевой клинической больницы. Позже от этой идеи отказались и сейчас в планах на этом месте создать парк», — рассказал Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что строительство нового здания краевой инфекционной больницы началось в 2022 году. На завершение стройки председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил один млрд рублей.

В Перми на месте краевой инфекционной больницы планируется разбить парк. Об этом на встрече с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Изначально на месте инфекционной больницы планировалось возвести новый хирургический комплекс краевой клинической больницы. Позже от этой идеи отказались и сейчас в планах на этом месте создать парк», — рассказал Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что строительство нового здания краевой инфекционной больницы началось в 2022 году. На завершение стройки председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил один млрд рублей.