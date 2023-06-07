В Тюмень привезли цирковую программу в честь 100-летия Юрия Никулина. Видео

08 июня 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Программа посвящена юбилею легендарного советского артиста Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменском государственном цирке с 10 июня начнут показы программы «Клоун», которую посвятили 100-летнему юбилею артиста Юрия Никулина. Постановка была разработана два года назад, однако в Тюмени ее покажут впервые. Об этом URA.RU рассказали в приемной развлекательного заведения. «Программу начнем показывать с 10 июня. Уникальная программа отражает основные вехи жизни великого артиста, показывает его многогранное творчество и талант через призму циркового жанра. Вы увидите, как на манеже разворачивается театрализованное действие по мотивам известных кинокартин, услышите голос актера и песни в его исполнении», — сообщили в Тюменском цирке. Также там поделились кадрами с 13-метровой инсталляцией Юрия Никулина, которую создали специально для программы. Впервые программу «Клоун» показали в Санкт-Петербурге в 2021 году, когда со дня рождения Никулина прошло 100 лет. Вдохновителем создания постановки является режиссер и обладатель высших цирковых наград Руслан Ганеев.

В Тюменском государственном цирке с 10 июня начнут показы программы «Клоун», которую посвятили 100-летнему юбилею артиста Юрия Никулина. Постановка была разработана два года назад, однако в Тюмени ее покажут впервые. Об этом URA.RU рассказали в приемной развлекательного заведения. «Программу начнем показывать с 10 июня. Уникальная программа отражает основные вехи жизни великого артиста, показывает его многогранное творчество и талант через призму циркового жанра. Вы увидите, как на манеже разворачивается театрализованное действие по мотивам известных кинокартин, услышите голос актера и песни в его исполнении», — сообщили в Тюменском цирке. Также там поделились кадрами с 13-метровой инсталляцией Юрия Никулина, которую создали специально для программы. Впервые программу «Клоун» показали в Санкт-Петербурге в 2021 году, когда со дня рождения Никулина прошло 100 лет. Вдохновителем создания постановки является режиссер и обладатель высших цирковых наград Руслан Ганеев.