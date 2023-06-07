День России в ХМАО: афиша развлечений на праздничные выходные

12 июня в ХМАО пройдут сотни праздничных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В наступающие выходные страна отметит День России. Для городов ХМАО это двойной праздник: Ханты-Мансийск и Сургут отметят День города, в Нижневартовске пройдет традиционный фестиваль «Самотлорские ночи», а в воскресенье столица округа встретит участников всероссийской Студвесны. Об этих и многих других событиях праздничных дней — в афише URA.RU.

Ханты-Мансийск

«Отмечать праздник город начнет уже в выходные: 10 июня пройдут показы фильмов, спектаклей, мастер-классы и спортивные активности. В этом году Ханты-Мансийск принимает Российскую студенческую весну, до 16 июня жители и гости смогут посетить множество концертов», — говорится в группе мэрии Ханты-Мансийска в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы тщательно продумали программу праздника, подобрав интересные мероприятия для разных возрастов. За три выходных горожане и гости столицы ХМАО смогут посетить следующие площадки:

10 июня будут показывать фильмы в летнем кинотеатре, на площадке мкр «Иртыш-2» проведут спортивно-игровую программу, а в парке Лосева пройдет танцевальная программа.

11 июня утром в парке Лосева пройдет городской фестиваль традиционных ремесел и ярмарка продукции местных производителей, в доме-музее Игошева будет работать художественная площадка «Рисуем Россию вместе». Вечером на открытии Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» выступит рэпер L’One.

12 июня

В 9 часов в Долине ручьев состоится спортивный забег;

В 11 часов в парке Лосева начнется праздничная программа;

начнется праздничная программа; С 17 часов на территории мкр «Иртыш -2» будут работать интерактивные развлекательные площадки;

В 18 часов в Центре зимних видов спорта им. Филиппенко состоится концерт, посвященный Дню России. Завершится праздничный день выступлением Полины Гагариной.

«В последующие дни в рамках Студвесны выступят Mary Gu и Ваня Дмитриенко, пройдет фестиваль уличного кино, шоу „Битва каверов“ и концерт команд Высшей лиги КВН», — сообщает официальный сайт мэрии города.

Сургут

«12 июня наша страна отметит День России, а Сургут — День города. Для горожан подготовлена яркая праздничная программа: с самого утра запланировано более 20-ти мероприятий», — сообщает официальный сайт властей Сургута.

Празднование дня рождения города начнется в субботу. Мероприятия пройдут в разных частях Сургута:

10 июня культурный центр «Порт» проводит познавательный квест «Тут Сургут», а Сургутский краеведческий музей приглашает на акцию «Музейный квартал»;

11 июня на аэродроме «Боровая» пройдет открытый чемпионат по парашютному спорту, в Городском культурном центре состоится концерт, посвященный Дню города.

12 июня

Центральная площадь: торговая ярмарка, игровые площадки для детей и концерт творческих коллективов города, торговая ярмарка;

торговая ярмарка, игровые площадки для детей и концерт творческих коллективов города, торговая ярмарка; Городской парк культуры и отдыха : марафон «Дети рулят», концертная программа «Город на Оби», игровая программа «Чудеса из Короба»;

: марафон «Дети рулят», концертная программа «Город на Оби», игровая программа «Чудеса из Короба»; Площадка у галереи современного искусства «Стерх»: арт-фестиваль «Рыбное место», игровые программы для детей и взрослых, тематические мастер-классы, фотозоны.

«Особое место в афише празднования займет концерт заслуженного артиста России Александра Маршала. Выступление звезды российской эстрады начнется в 19:00 на Центральной площади города», — сообщает официальный сайт мэрии.

Нижневартовск

«Более 80 мероприятий запланировано провести на территории Нижневартовска в рамках фестиваля искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи“. Организаторы постарались учесть пожелания горожан и включили в программу мероприятия, которые могут быть интересны жителям и гостям города разного возраста», — говорится на портале мэрии города.

В Нижневартовске мероприятия в честь Дня России входят в программу фестиваля «Самотлорские ночи». Среди десятков активностей жители и гости города смогут выбрать занятие на свой вкус.

9 июня в 22 часа на стадионе «Центральный» состоится церемония открытия фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2023». Через полчаса на набережной Оби пройдет интерактивная музыкальная программа.

10 июня на площади Нефтяников пройдет национальный праздник «Сабантуй». На стоянке около «Жемчужины Сибири» состоится турнир по силовым видам спорта

11 июня

Набережная Оби: праздник «Славянские узоры», финальный этап Межрегионального фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ», с 21 часов — концерт группы «Джанго». «С 10 по 12 июня на набережной Оби будут работать десятки интерактивных площадок, пройдет праздник уличных театров Государственного Театра Наций, многоформатный марафон „Для всех“, детский праздник и выставка народных промыслов. От монумента „Флаг городу“ в 15 и в 19 часов будут отправляться экскурсионные автобусы», — указано на официальном сайте властей Нижневартовска.

12 июня

Площадь Нефтяников : городской праздник «День России»;

: городской праздник «День России»; Улицы города: с 13:30 до 14 часов — праздничное шествие, посвященное Дню России;

с 13:30 до 14 часов — праздничное шествие, посвященное Дню России; Набережная Оби: фестиваль национальных культур «Праздник Дружбы народов»;

фестиваль национальных культур «Праздник Дружбы народов»; Сцена на набережной: с 20 до 22 часов пройдет церемония закрытия фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2023». На мероприятии выступит эстрадная певица Ева Польна.