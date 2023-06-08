Пермякам предлагают работать в Германии за зарплату в 2700 евро

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Зарплату рабочим обещают выплачивать в евро Фото:

Ищущим работу пермякам предлагают присмотреться к вакансиям сотрудников складов в городах Германии. Рабочие обязанности заключаются в упаковке, сортировке и маркировке различных товаров. За это обещают платить зарплату до 2700 евро в месяц. В переводе на российские деньги это более 230 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Работа».

«Работа жителям регионов, Пермский край. Работник складов Amazon и DHL в городах Дрезден, Гамбург, Мюнхен, Леверкузен. Зарплата — от 2000 до 2700 евро ежемесячно. Для мужчин и женщин, владение немецким языком не требуется. Рабочая неделя пятидневная, есть доплата за выход на смену в субботу и воскресенье. Предоставляется жилье в двухместных комнатах со всеми удобствами за 250 евро в месяц», — сообщается в описании вакансии.

В объявлении уточняется, что выезд в Германию и оформление на работу осуществляются по визам Венгрии или Литвы. Напрямую получить немецкую визу почти невозможно из-за большого количества требований со стороны консульства Германии. Пакет необходимых для трудоустройства документов необходимо предоставить рекрутинговому агентству, офис которого находится в Москве.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работать в Польше и получать зарплату в злотых. Трудиться необходимо на производстве электронных компонентов, занимаясь их упаковкой.

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Ищущим работу пермякам предлагают присмотреться к вакансиям сотрудников складов в городах Германии. Рабочие обязанности заключаются в упаковке, сортировке и маркировке различных товаров. За это обещают платить зарплату до 2700 евро в месяц. В переводе на российские деньги это более 230 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Работа». «Работа жителям регионов, Пермский край. Работник складов Amazon и DHL в городах Дрезден, Гамбург, Мюнхен, Леверкузен. Зарплата — от 2000 до 2700 евро ежемесячно. Для мужчин и женщин, владение немецким языком не требуется. Рабочая неделя пятидневная, есть доплата за выход на смену в субботу и воскресенье. Предоставляется жилье в двухместных комнатах со всеми удобствами за 250 евро в месяц», — сообщается в описании вакансии. В объявлении уточняется, что выезд в Германию и оформление на работу осуществляются по визам Венгрии или Литвы. Напрямую получить немецкую визу почти невозможно из-за большого количества требований со стороны консульства Германии. Пакет необходимых для трудоустройства документов необходимо предоставить рекрутинговому агентству, офис которого находится в Москве. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работать в Польше и получать зарплату в злотых. Трудиться необходимо на производстве электронных компонентов, занимаясь их упаковкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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