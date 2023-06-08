CNN: Украина понесла колоссальные потери в первые дни наступления

08 июня 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

ВСУ понесли большие потери при атаках на Запорожье Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия понесла огромные потери в первые дни наступления. ВСУ, в попытках прорвать оборону РФ, столкнулись с большим сопротивлением российских войск, чем ожидалось. Об этом написали в CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. «Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, поскольку они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск. <…> Один американский чиновник описал потери, в том числе поставленные США бронетранспортеры MRAP, как „значительные“», — указали в материале . ВСУ попытались прорвать российскую оборону на нескольких направлениях фронта 4 июня. Однако их атаки были успешно отражены армией России. Позже стало известно о наступлении на запорожском направлении. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в операции участвовало полторы тысячи боевиков ВСУ. Западные СМИ начали писать, что нападение Киева на Запорожье является началом крупномасштабного наступления, передает «Утро.ру».

Украинская армия понесла огромные потери в первые дни наступления. ВСУ, в попытках прорвать оборону РФ, столкнулись с большим сопротивлением российских войск, чем ожидалось. Об этом написали в CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. «Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, поскольку они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск. <…> Один американский чиновник описал потери, в том числе поставленные США бронетранспортеры MRAP, как „значительные“», — указали в материале. ВСУ попытались прорвать российскую оборону на нескольких направлениях фронта 4 июня. Однако их атаки были успешно отражены армией России. Позже стало известно о наступлении на запорожском направлении. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в операции участвовало полторы тысячи боевиков ВСУ. Западные СМИ начали писать, что нападение Киева на Запорожье является началом крупномасштабного наступления, передает «Утро.ру».