CNN: Украина понесла колоссальные потери в первые дни наступления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, штурм, ВСУ, чвк, наемник, штурмовик, stock
ВСУ понесли большие потери при атаках на Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия понесла огромные потери в первые дни наступления. ВСУ, в попытках прорвать оборону РФ, столкнулись с большим сопротивлением российских войск, чем ожидалось. Об этом написали в CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

«Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, поскольку они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск. <…> Один американский чиновник описал потери, в том числе поставленные США бронетранспортеры MRAP, как „значительные“», — указали в материале.

ВСУ попытались прорвать российскую оборону на нескольких направлениях фронта 4 июня. Однако их атаки были успешно отражены армией России. Позже стало известно о наступлении на запорожском направлении. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в операции участвовало полторы тысячи боевиков ВСУ. Западные СМИ начали писать, что нападение Киева на Запорожье является началом крупномасштабного наступления, передает «Утро.ру».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия понесла огромные потери в первые дни наступления. ВСУ, в попытках прорвать оборону РФ, столкнулись с большим сопротивлением российских войск, чем ожидалось. Об этом написали в CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. «Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, поскольку они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск. <…> Один американский чиновник описал потери, в том числе поставленные США бронетранспортеры MRAP, как „значительные“», — указали в материале. ВСУ попытались прорвать российскую оборону на нескольких направлениях фронта 4 июня. Однако их атаки были успешно отражены армией России. Позже стало известно о наступлении на запорожском направлении. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в операции участвовало полторы тысячи боевиков ВСУ. Западные СМИ начали писать, что нападение Киева на Запорожье является началом крупномасштабного наступления, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...