CNN: Украина понесла колоссальные потери в первые дни наступления

Украинская армия понесла огромные потери в первые дни наступления. ВСУ, в попытках прорвать оборону РФ, столкнулись с большим сопротивлением российских войск, чем ожидалось. Об этом написали в CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
«Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, поскольку они встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск. <…> Один американский чиновник описал потери, в том числе поставленные США бронетранспортеры MRAP, как „значительные“», — указали в
ВСУ попытались прорвать российскую оборону на нескольких направлениях фронта 4 июня. Однако их атаки были успешно отражены армией России. Позже стало известно о наступлении на запорожском направлении. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в операции участвовало полторы тысячи боевиков ВСУ. Западные СМИ начали писать, что нападение Киева на Запорожье является началом крупномасштабного наступления, передает «Утро.ру».
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