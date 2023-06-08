Шойгу: в наступлении на Запорожскую область участвовало 1,5 тысячи бойцов ВСУ

08 июня 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли до 350 бойцов, пытаясь прорваться в Запорожье Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В наступлении украинской армии на Запорожскую область в ночь на 8 июня было ВСУ задействовали 1,5 тысячи военных и 150 единиц военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. «Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — сказал Сергей Шойгу. Видео его обращения опубликовано в telegram-канале Минобороны. Глава оборонного ведомства также сообщи, что в бою украинские войска потеряли около 350 военных. Также ВСУ лишились 30 танков и 11 боевых машин пехоты. Киев предпринял попытку наступления на запорожском направлении в ночь на 8 июня. Атака была успешно отбита российскими силами. По данным военкоров, ВСУ бросили в атаку порядка 120 танков для прорыва российской обороны, передает Pravda.Ru. Также корреспонденты назвали эти попытки решающими для украинской армии, пишет «Царьград».

В наступлении украинской армии на Запорожскую область в ночь на 8 июня было ВСУ задействовали 1,5 тысячи военных и 150 единиц военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. «Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — сказал Сергей Шойгу. Видео его обращения опубликовано в telegram-канале Минобороны. Глава оборонного ведомства также сообщи, что в бою украинские войска потеряли около 350 военных. Также ВСУ лишились 30 танков и 11 боевых машин пехоты. Киев предпринял попытку наступления на запорожском направлении в ночь на 8 июня. Атака была успешно отбита российскими силами. По данным военкоров, ВСУ бросили в атаку порядка 120 танков для прорыва российской обороны, передает Pravda.Ru. Также корреспонденты назвали эти попытки решающими для украинской армии, пишет «Царьград».