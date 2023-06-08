Путин присвоил главному полицейскому Челябинской области новое звание

Главе ГУ МВД по Челябинской области Михаилу Скокову присвоили новое звание

Михаил Скоков получил звание «Заслуженный сотрудник ОВД РФ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков получил почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Почетное звание „Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации“ президентским указом присвоено начальнику Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанту полиции Михаилу Ивановичу Скокову. Торжественную церемонию провел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев», — говорится в сообщении ведомства.

Присвоение званий по традиции прошло в преддверии Дня России. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.