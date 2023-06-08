Путин присвоил главному полицейскому Челябинской области новое звание

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков получил почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Почетное звание „Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации“ президентским указом присвоено начальнику Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанту полиции Михаилу Ивановичу Скокову. Торжественную церемонию провел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев», — говорится в сообщении ведомства.
Присвоение званий по традиции прошло в преддверии Дня России. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.
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