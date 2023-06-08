В ООН ответили Зеленскому на претензии по Каховской ГЭС

09 июня 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Представители ООН заверили Зеленского, что они находятся на Каховской ГЭС с момента ее подрыва Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Представители Организации объединенных наций (ООН) ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому на его обвинение в игнорировании подрыва Каховской ГЭС, который случился 6 июня. Заявление о том, что ООН оказывает помощь пострадавшим с первого дня случившегося, сделал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «С первого дня мы отмечали все, что мы там делаем. Наши коллеги физически присутствуют на месте. Мы раздаем воду, гигиенические наборы, оказываем психологическую помощь», — сказал Дюжаррик, передает РИА Новости. В своем заявлении он несколько раз подчеркнул, что ООН на месте. ВСУ 6 июня совершили атаку на Каховскую ГЭС. Удары украинской армии по ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву воды. Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что это не повлияет на запланированное контрнаступления ВСУ. Зеленскому показалось, что ООН и Красный Крест остались равнодушными к произошедшему на ГЭС, передает МК . Он фактически обвинил обе организации в бездействии, заявив, что их представителей нет на местах потоплений.

Представители Организации объединенных наций (ООН) ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому на его обвинение в игнорировании подрыва Каховской ГЭС, который случился 6 июня. Заявление о том, что ООН оказывает помощь пострадавшим с первого дня случившегося, сделал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «С первого дня мы отмечали все, что мы там делаем. Наши коллеги физически присутствуют на месте. Мы раздаем воду, гигиенические наборы, оказываем психологическую помощь», — сказал Дюжаррик, передает РИА Новости. В своем заявлении он несколько раз подчеркнул, что ООН на месте. ВСУ 6 июня совершили атаку на Каховскую ГЭС. Удары украинской армии по ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву воды. Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что это не повлияет на запланированное контрнаступления ВСУ. Зеленскому показалось, что ООН и Красный Крест остались равнодушными к произошедшему на ГЭС, передает МК. Он фактически обвинил обе организации в бездействии, заявив, что их представителей нет на местах потоплений.