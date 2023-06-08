08 июня 2023
07 июня 2023

В Кургане водитель на иномарке снес два столба. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Старая электростанция на улице Труда. Челябинск, провода, лэп, столб, подстанция, энергетика, электричество
Иномарка влетела в два столба в Кургане Фото:

В Кургане водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в два столба в районе поселка Рябково. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В Рябково пьяный водитель снес два столба. К счастью, в момент ДТП никого из людей не оказалось рядом с пешеходным переходом», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган».

В комментариях пользователи пишут, что водитель иномарки ехал со свадьбы. Получил ли он травмы, пока неизвестно. Судя по фотографиям с места аварии, повреждения получили дорожные знаки. Сама иномарка после удара загорелась. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГИБДД региона.

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В Кургане водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в два столба в районе поселка Рябково. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В Рябково пьяный водитель снес два столба. К счастью, в момент ДТП никого из людей не оказалось рядом с пешеходным переходом», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». В комментариях пользователи пишут, что водитель иномарки ехал со свадьбы. Получил ли он травмы, пока неизвестно. Судя по фотографиям с места аварии, повреждения получили дорожные знаки. Сама иномарка после удара загорелась. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГИБДД региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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