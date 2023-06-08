В Кургане водитель на иномарке снес два столба. Фото, видео

09 июня 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Иномарка влетела в два столба в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в два столба в районе поселка Рябково. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В Рябково пьяный водитель снес два столба. К счастью, в момент ДТП никого из людей не оказалось рядом с пешеходным переходом», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». В комментариях пользователи пишут, что водитель иномарки ехал со свадьбы. Получил ли он травмы, пока неизвестно. Судя по фотографиям с места аварии, повреждения получили дорожные знаки. Сама иномарка после удара загорелась. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГИБДД региона. Telegram-канал «ЧП Курган» Telegram-канал «ЧП Курган»

В Кургане водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в два столба в районе поселка Рябково. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В Рябково пьяный водитель снес два столба. К счастью, в момент ДТП никого из людей не оказалось рядом с пешеходным переходом», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». В комментариях пользователи пишут, что водитель иномарки ехал со свадьбы. Получил ли он травмы, пока неизвестно. Судя по фотографиям с места аварии, повреждения получили дорожные знаки. Сама иномарка после удара загорелась. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГИБДД региона.