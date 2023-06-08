Иномарка влетела в два столба в Кургане
В Кургане водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в два столба в районе поселка Рябково. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В Рябково пьяный водитель снес два столба. К счастью, в момент ДТП никого из людей не оказалось рядом с пешеходным переходом», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган».
В комментариях пользователи пишут, что водитель иномарки ехал со свадьбы. Получил ли он травмы, пока неизвестно. Судя по фотографиям с места аварии, повреждения получили дорожные знаки. Сама иномарка после удара загорелась. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГИБДД региона.
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