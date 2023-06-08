08 июня 2023

«Известия» выяснили, в чем заключался замысел украинского контрнаступления

«Известия»: во время контрнаступления ВСУ хотели бы идти в сторону Мариуполя
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, военные, украина, снайпер, мариуполь, беженцы, охотник, карабин, оптический прицел, снайперская винтовка, солдат, гуманитарная катастрофа
Замысел наступления Киева заключается в том, чтобы ударить по трем направлениям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Замысел украинского контрнаступления заключается в том, чтобы ударами на трех направлениях выйти в район Токмака, Бердянска и, возможно, Мариуполя. Об этом сообщил источник.

«Контрнаступление Киева заключается в том, чтобы ударить по трем направлениям и выйти в район Токмака, Бердянска и, возможно, Мариуполя», — пишут «Известия», ссылаясь на собственный источник. По его словам, Украина понесла большие потери, но несмотря на это, у Киева есть еще силы и средства для продолжения действий.

Ранее URA.RU писало, что ВСУ 4 июня попытались атаковать российские позиции в Запорожской и Донецкой областях. Однако их атаки не увенчались успехом. В ночь на 8 июня стало известно о попытке прорвать оборону на запорожском направлении. После этого Киев начал масштабное наступление, усилив свои атаки по позициям на юго-востоке Украины, пишет The Washington Post.

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Замысел украинского контрнаступления заключается в том, чтобы ударами на трех направлениях выйти в район Токмака, Бердянска и, возможно, Мариуполя. Об этом сообщил источник. «Контрнаступление Киева заключается в том, чтобы ударить по трем направлениям и выйти в район Токмака, Бердянска и, возможно, Мариуполя», — пишут «Известия», ссылаясь на собственный источник. По его словам, Украина понесла большие потери, но несмотря на это, у Киева есть еще силы и средства для продолжения действий. Ранее URA.RU писало, что ВСУ 4 июня попытались атаковать российские позиции в Запорожской и Донецкой областях. Однако их атаки не увенчались успехом. В ночь на 8 июня стало известно о попытке прорвать оборону на запорожском направлении. После этого Киев начал масштабное наступление, усилив свои атаки по позициям на юго-востоке Украины, пишет The Washington Post.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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