«Известия» выяснили, в чем заключался замысел украинского контрнаступления

«Известия»: во время контрнаступления ВСУ хотели бы идти в сторону Мариуполя

09 июня 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Замысел наступления Киева заключается в том, чтобы ударить по трем направлениям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замысел украинского контрнаступления заключается в том, чтобы ударами на трех направлениях выйти в район Токмака, Бердянска и, возможно, Мариуполя. Об этом сообщил источник. «Контрнаступление Киева заключается в том, чтобы ударить по трем направлениям и выйти в район Токмака, Бердянска и, возможно, Мариуполя», — пишут «Известия», ссылаясь на собственный источник. По его словам, Украина понесла большие потери, но несмотря на это, у Киева есть еще силы и средства для продолжения действий. Ранее URA.RU писало, что ВСУ 4 июня попытались атаковать российские позиции в Запорожской и Донецкой областях. Однако их атаки не увенчались успехом. В ночь на 8 июня стало известно о попытке прорвать оборону на запорожском направлении. После этого Киев начал масштабное наступление, усилив свои атаки по позициям на юго-востоке Украины, пишет The Washington Post.

Замысел украинского контрнаступления заключается в том, чтобы ударами на трех направлениях выйти в район Токмака, Бердянска и, возможно, Мариуполя. Об этом сообщил источник. «Контрнаступление Киева заключается в том, чтобы ударить по трем направлениям и выйти в район Токмака, Бердянска и, возможно, Мариуполя», — пишут «Известия», ссылаясь на собственный источник. По его словам, Украина понесла большие потери, но несмотря на это, у Киева есть еще силы и средства для продолжения действий. Ранее URA.RU писало, что ВСУ 4 июня попытались атаковать российские позиции в Запорожской и Донецкой областях. Однако их атаки не увенчались успехом. В ночь на 8 июня стало известно о попытке прорвать оборону на запорожском направлении. После этого Киев начал масштабное наступление, усилив свои атаки по позициям на юго-востоке Украины, пишет The Washington Post.