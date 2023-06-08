В США сообщили о начале нового этапа спецоперации

The Washington Post объявила о начале наступления Украины

08 июня 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

ВСУ начали наступления, начав атаковать позиции РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев начал масштабное наступление, усилив свои атаки по позициям на юго-востоке Украины. Об этом написали в The Washington Post со ссылкой на источники в ВСУ. «Украинские военные начали долгожданное контрнаступление против российских войск, открыв решающий этап в конфликте», — указали в материале . По словам источников издания, ВСУ начали крупномасштабную операцию, усилив удары по позициям на юго-востоке страны с помощью западного вооружения. Ранее сообщалось о попытках ВСУ 4 июня атаковать российские позиции в Запорожской области, а также на белгородском и донецком направлениях. Однако те атаки не увенчались успехом. В ночь на 8 июня стало известно о попытке прорвать оборону на запорожском направлении. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в атаку были брошены до 1500 военных и 150 единиц бронетехники, передает «Национальная служба новостей». Также глава ведомства заявил, что по украинским боевикам был нанесен превентивный артиллерийский удар, пишет деловое издание «Взгляд».

Киев начал масштабное наступление, усилив свои атаки по позициям на юго-востоке Украины. Об этом написали в The Washington Post со ссылкой на источники в ВСУ. «Украинские военные начали долгожданное контрнаступление против российских войск, открыв решающий этап в конфликте», — указали в материале. По словам источников издания, ВСУ начали крупномасштабную операцию, усилив удары по позициям на юго-востоке страны с помощью западного вооружения. Ранее сообщалось о попытках ВСУ 4 июня атаковать российские позиции в Запорожской области, а также на белгородском и донецком направлениях. Однако те атаки не увенчались успехом. В ночь на 8 июня стало известно о попытке прорвать оборону на запорожском направлении. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в атаку были брошены до 1500 военных и 150 единиц бронетехники, передает «Национальная служба новостей». Также глава ведомства заявил, что по украинским боевикам был нанесен превентивный артиллерийский удар, пишет деловое издание «Взгляд».