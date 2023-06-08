В США сообщили о начале нового этапа спецоперации

The Washington Post объявила о начале наступления Украины
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ВСУ начали наступления, начав атаковать позиции РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев начал масштабное наступление, усилив свои атаки по позициям на юго-востоке Украины. Об этом написали в The Washington Post со ссылкой на источники в ВСУ.

«Украинские военные начали долгожданное контрнаступление против российских войск, открыв решающий этап в конфликте», — указали в материале. По словам источников издания, ВСУ начали крупномасштабную операцию, усилив удары по позициям на юго-востоке страны с помощью западного вооружения.

Ранее сообщалось о попытках ВСУ 4 июня атаковать российские позиции в Запорожской области, а также на белгородском и донецком направлениях. Однако те атаки не увенчались успехом. В ночь на 8 июня стало известно о попытке прорвать оборону на запорожском направлении. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в атаку были брошены до 1500 военных и 150 единиц бронетехники, передает «Национальная служба новостей». Также глава ведомства заявил, что по украинским боевикам был нанесен превентивный артиллерийский удар, пишет деловое издание «Взгляд».

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Киев начал масштабное наступление, усилив свои атаки по позициям на юго-востоке Украины. Об этом написали в The Washington Post со ссылкой на источники в ВСУ. «Украинские военные начали долгожданное контрнаступление против российских войск, открыв решающий этап в конфликте», — указали в материале. По словам источников издания, ВСУ начали крупномасштабную операцию, усилив удары по позициям на юго-востоке страны с помощью западного вооружения. Ранее сообщалось о попытках ВСУ 4 июня атаковать российские позиции в Запорожской области, а также на белгородском и донецком направлениях. Однако те атаки не увенчались успехом. В ночь на 8 июня стало известно о попытке прорвать оборону на запорожском направлении. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в атаку были брошены до 1500 военных и 150 единиц бронетехники, передает «Национальная служба новостей». Также глава ведомства заявил, что по украинским боевикам был нанесен превентивный артиллерийский удар, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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