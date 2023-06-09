Военный эксперт оценил сроки окончания контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Шурыгин: контрнаступление ВСУ закончится через неделю
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ВСУ потеряли более трех тысяч человек личного состава, сообщил Владислав Шурыгин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ смогут продолжать контрнаступление еще максимум неделю. Такой прогноз дал военный эксперт Владислав Шурыгин. По его данным, киевские войска потеряли целую бригаду.

«При существующих темпах ввода резервов в бой наступательного потенциала ВСУ хватит еще на неделю», — написал Шурыгин в своем telegram-канале. Он уточнил, что после четырех суток наступления украинские войска так и не смогли прорвать оборону ВС РФ ни на одном из флангов. По данным эксперта, ВСУ уже потеряли более трехсот единиц техники и три с половиной тысячи человек личного состава.

Ранее украинский журналист Юрий Подоляка сообщал, что контрнаступление идет с начала июня 2023 года, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден рассказал, что Штаты подготовили Украину к наступлению, пишет «Национальная служба новостей».

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ВСУ смогут продолжать контрнаступление еще максимум неделю. Такой прогноз дал военный эксперт Владислав Шурыгин. По его данным, киевские войска потеряли целую бригаду. «При существующих темпах ввода резервов в бой наступательного потенциала ВСУ хватит еще на неделю», — написал Шурыгин в своем telegram-канале. Он уточнил, что после четырех суток наступления украинские войска так и не смогли прорвать оборону ВС РФ ни на одном из флангов. По данным эксперта, ВСУ уже потеряли более трехсот единиц техники и три с половиной тысячи человек личного состава. Ранее украинский журналист Юрий Подоляка сообщал, что контрнаступление идет с начала июня 2023 года, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден рассказал, что Штаты подготовили Украину к наступлению, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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