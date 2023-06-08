08 июня 2023

Силовики поймали екатеринбурженку с медвежьими когтями и рогами лося

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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, зоопарк, клетка, медведь
Вывозимые когти могли принадлежать бурому медведю Фото:

Силовики аэропорта Кольцово (Екатеринбург) поймали женщину, которая пыталась вывезти из России в Дубай когти медведя и лосиные рога. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Пять когтей медведя и два рога лося в чемодане пыталась вывезти в Дубай жительница Екатеринбурга. 45-ти летнюю женщину остановили таможенники в аэропорту Кольцово», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, женщина собиралась украсить когтями и рогами интерьер, однако не стала декларировать груз. Кроме этого, у нее не оказалось ветеринарных документов на экзотический багаж. Специалисты не смогли выяснить, какому именно виду медведя принадлежат когти: бурому или гималайскому.

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Силовики аэропорта Кольцово (Екатеринбург) поймали женщину, которая пыталась вывезти из России в Дубай когти медведя и лосиные рога. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Пять когтей медведя и два рога лося в чемодане пыталась вывезти в Дубай жительница Екатеринбурга. 45-ти летнюю женщину остановили таможенники в аэропорту Кольцово», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным силовиков, женщина собиралась украсить когтями и рогами интерьер, однако не стала декларировать груз. Кроме этого, у нее не оказалось ветеринарных документов на экзотический багаж. Специалисты не смогли выяснить, какому именно виду медведя принадлежат когти: бурому или гималайскому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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