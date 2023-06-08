Силовики поймали екатеринбурженку с медвежьими когтями и рогами лося

09 июня 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Вывозимые когти могли принадлежать бурому медведю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики аэропорта Кольцово (Екатеринбург) поймали женщину, которая пыталась вывезти из России в Дубай когти медведя и лосиные рога. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Пять когтей медведя и два рога лося в чемодане пыталась вывезти в Дубай жительница Екатеринбурга. 45-ти летнюю женщину остановили таможенники в аэропорту Кольцово», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным силовиков, женщина собиралась украсить когтями и рогами интерьер, однако не стала декларировать груз. Кроме этого, у нее не оказалось ветеринарных документов на экзотический багаж. Специалисты не смогли выяснить, какому именно виду медведя принадлежат когти: бурому или гималайскому.

Силовики аэропорта Кольцово (Екатеринбург) поймали женщину, которая пыталась вывезти из России в Дубай когти медведя и лосиные рога. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Пять когтей медведя и два рога лося в чемодане пыталась вывезти в Дубай жительница Екатеринбурга. 45-ти летнюю женщину остановили таможенники в аэропорту Кольцово», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным силовиков, женщина собиралась украсить когтями и рогами интерьер, однако не стала декларировать груз. Кроме этого, у нее не оказалось ветеринарных документов на экзотический багаж. Специалисты не смогли выяснить, какому именно виду медведя принадлежат когти: бурому или гималайскому.