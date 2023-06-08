08 июня 2023

Пермяков зовут в круиз на яхте по Турции за 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция 2020. Пермь, турция, путешествия, отдых, туризм
На яхте туристы проведут три дня Фото:

Пермякам предлагают новый вариант отдыха на средиземноморском побережье — тур на яхте. Стоимость поездки начинается от 108 тысяч рублей на человека. В нее входят три дня на яхте, четыре дня в пятизвездочном отеле в двухместных номерах, перелет, трансфер, проживание и трехразовое питание.

«Эксклюзивная новинка! Комбинированный тур: круиз на яхте и отдых в пятизвездочном отеле Кемера. Стоимость тура с вылетом из Перми на семь ночей от 108 495 рублей при двухместном размещении. Туда вылет утром, обратно — вечером», — пишут организаторы тура в группе «Турагентство Жар-Птица» в соцсети «ВКонтакте».

Тур начнется в порту города Кемер, куда путешественников доставят из аэропорта. Во время путешествия на яхте туристы посетят античные города Олимпос и Фаселис, остров Сулуада, бухты Алаксау, Андрасан и Порто Дженевиз. Вылет из Перми запланирован на 20 июня.

Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми стали продавать туры в Грецию. Но пермякам придется летать с пересадкой в Турции.

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Пермякам предлагают новый вариант отдыха на средиземноморском побережье — тур на яхте. Стоимость поездки начинается от 108 тысяч рублей на человека. В нее входят три дня на яхте, четыре дня в пятизвездочном отеле в двухместных номерах, перелет, трансфер, проживание и трехразовое питание. «Эксклюзивная новинка! Комбинированный тур: круиз на яхте и отдых в пятизвездочном отеле Кемера. Стоимость тура с вылетом из Перми на семь ночей от 108 495 рублей при двухместном размещении. Туда вылет утром, обратно — вечером», — пишут организаторы тура в группе «Турагентство Жар-Птица» в соцсети «ВКонтакте». Тур начнется в порту города Кемер, куда путешественников доставят из аэропорта. Во время путешествия на яхте туристы посетят античные города Олимпос и Фаселис, остров Сулуада, бухты Алаксау, Андрасан и Порто Дженевиз. Вылет из Перми запланирован на 20 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми стали продавать туры в Грецию. Но пермякам придется летать с пересадкой в Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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