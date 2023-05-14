Турфирмы стали продавать путевки в Грецию с вылетом из Перми

Первый туристы из Перми прилетят на Крит в конце мая
Пермяки смогут улететь в Грецию на остров Крит из Перми. Путешественникам придется сделать пересадку в аэропорту Антальи (Турция), сообщает турагентство «PLANETA.TRAVEL» в соцсети «ВКонтакте».
«Открыта продажа на туры в Грецию с вылетом из Перми!», — пишет пермское турагентство. Стоимость туров из Перми на 7 ночей начинается от 73 500 рублей. Самолеты будут летать по маршруту Пермь — Анталья — о. Крит — Анталья — Пермь один раз в неделю. Первый вылет запланирован на 26 мая.
Ранее URA.RU рассказывало, что рейсы из Перми в Анталью летают ежедневно. Их выполняют авиакомпании Turkish Airlines и SouthWind Airlines.
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