Турфирмы стали продавать путевки в Грецию с вылетом из Перми

Туроператоры запустили продажу туров из Перми в Грецию

15 мая 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Первый туристы из Перми прилетят на Крит в конце мая Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермяки смогут улететь в Грецию на остров Крит из Перми. Путешественникам придется сделать пересадку в аэропорту Антальи (Турция), сообщает турагентство «PLANETA.TRAVEL» в соцсети «ВКонтакте». «Открыта продажа на туры в Грецию с вылетом из Перми!», — пишет пермское турагентство. Стоимость туров из Перми на 7 ночей начинается от 73 500 рублей. Самолеты будут летать по маршруту Пермь — Анталья — о. Крит — Анталья — Пермь один раз в неделю. Первый вылет запланирован на 26 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что рейсы из Перми в Анталью летают ежедневно. Их выполняют авиакомпании Turkish Airlines и SouthWind Airlines.

Пермяки смогут улететь в Грецию на остров Крит из Перми. Путешественникам придется сделать пересадку в аэропорту Антальи (Турция), сообщает турагентство «PLANETA.TRAVEL» в соцсети «ВКонтакте». «Открыта продажа на туры в Грецию с вылетом из Перми!», — пишет пермское турагентство. Стоимость туров из Перми на 7 ночей начинается от 73 500 рублей. Самолеты будут летать по маршруту Пермь — Анталья — о. Крит — Анталья — Пермь один раз в неделю. Первый вылет запланирован на 26 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что рейсы из Перми в Анталью летают ежедневно. Их выполняют авиакомпании Turkish Airlines и SouthWind Airlines.