УФСИН по ЯНАО судится с челябинскими металлургами из-за долгов

09 июня 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

УФСИН по ЯНАО судится с челябинским заводом из-за долгов по поставкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) добивается отмены искового заявления, поступившего от исправительной колонии № 18 УФСИН по ЯНАО (ИК-18). Исправительное учреждение требует с металлургов свыше двух миллионов рублей за неисполнение контрактных обязательств, следует из документов, опубликованных на сайте окружного арбитражного суда. «ФКУ „ИК № 18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „Челябинский электрометаллургический комбинат“ о взыскании задолженности по договору поставки № 218-17 от 16.02.2022 в размере 2 255 282 рублей и неустойки в размере 52 829 рублей за период с 05.10.2022 по 26.01.2023. Исковое заявление подано с соблюдением требований», — сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО. Заседание по рассмотрению иска прошло 10 апреля. Ни истец, ни ответчик на него не явились. Представители ЧЭМК дали письменное пояснение, что все средства выплачены в полном объеме, а неустойка рассчитана неверно, и подали ходатайство на отзыв иска. Суд принял решение рассмотреть возможность отмены иска и порекомендовал сторонам уладить возникшие претензии в добровольном порядке. Следующее судебное заседание должно пройти 9 июня. Корреспондент агентства направил официальные запросы в пресс-службы обеих организаций с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) добивается отмены искового заявления, поступившего от исправительной колонии № 18 УФСИН по ЯНАО (ИК-18). Исправительное учреждение требует с металлургов свыше двух миллионов рублей за неисполнение контрактных обязательств, следует из документов, опубликованных на сайте окружного арбитражного суда. «ФКУ „ИК № 18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „Челябинский электрометаллургический комбинат“ о взыскании задолженности по договору поставки № 218-17 от 16.02.2022 в размере 2 255 282 рублей и неустойки в размере 52 829 рублей за период с 05.10.2022 по 26.01.2023. Исковое заявление подано с соблюдением требований», — сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО. Заседание по рассмотрению иска прошло 10 апреля. Ни истец, ни ответчик на него не явились. Представители ЧЭМК дали письменное пояснение, что все средства выплачены в полном объеме, а неустойка рассчитана неверно, и подали ходатайство на отзыв иска. Суд принял решение рассмотреть возможность отмены иска и порекомендовал сторонам уладить возникшие претензии в добровольном порядке. Следующее судебное заседание должно пройти 9 июня. Корреспондент агентства направил официальные запросы в пресс-службы обеих организаций с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.