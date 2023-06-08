Челябинский бизнес в легкой промышленности удвоил спрос на кадры

В Челябинске вырос спрос на поваров, швей и мебельщиков Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в два раза вырос спрос на специалистов предприятий легкой промышленности. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», город вошел в список лидеров по приросту.

«В аналогии с сезоном 2022 года в Челябинске прирост спроса достиг двукратного размера. Такой же уровень достигнут в Москве и Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге прирост составил 2,5 раза», — отметили URA.RU на «Авито Работа».

Заметный рост произошел весной по сравнению с зимним периодом. В Челябинске увеличение составило 34%. Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель уточнил, что больше всего в РФ вырос спрос на швей (на 54%) и раскройщиков (на 43%). Потребность в работниках пищевого производства увеличилась на 32%. Работодателям надо больше поваров горячего, холодного и заготовочного цеха, пекарей, упаковщиков, разнорабочих и других. На 9% возросло количество вакансий среди мебельщиков: проектировщиков, обивщиков, присадчиков, столяров, маляров, сборщиков и прочих.

«Стабильный положительный прирост в 2023 году в сфере легкой промышленности наблюдается как раз в тех городах, где сосредоточены крупнейшие швейные заводы России — в Москве и Челябинске. В частности, именно в столице и крупнейших городах страны предприниматели наиболее активно запускают бренды с целью „попасть на волну“ импортозамещения», — заключил Кумпель.

Эксперт заявил, что у повышения соискательской активности есть и иные причины. Рост спроса на кадры говорит о быстром развитии челябинского производства в сегменте легкой промышленности.