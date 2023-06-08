08 июня 2023

Житель ХМАО получил срок за убийство брата

Житель Советского получил девять лет за убийство брата во время застолья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слободской Владимир. Челябинск, закон, тюрьма, подсудимый, правосудие, суд, клетка, руки подсудимого
Убийца будет отбывать наказание в колонии строго режима Фото:

Житель Советского (ХМАО) получил девять лет за убийство брата. На сайте Следственного комитета указано, что во время застолья подсудимый ударил родственника ножом в шею.

«Между подсудимым и его родным братом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в шею. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы», — указано в публикации.

На основании доказательств, собранных следователями, суд признал мужчину виновным в преступлении. Назначенный срок осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что житель Сургута убил собутыльника на кладбище. Мужчина избил своего приятеля и ударил его ножом.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Советского (ХМАО) получил девять лет за убийство брата. На сайте Следственного комитета указано, что во время застолья подсудимый ударил родственника ножом в шею. «Между подсудимым и его родным братом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в шею. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы», — указано в публикации. На основании доказательств, собранных следователями, суд признал мужчину виновным в преступлении. Назначенный срок осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что житель Сургута убил собутыльника на кладбище. Мужчина избил своего приятеля и ударил его ножом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...