Житель ХМАО получил срок за убийство брата

Житель Советского получил девять лет за убийство брата во время застолья

Убийца будет отбывать наказание в колонии строго режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Советского (ХМАО) получил девять лет за убийство брата. На сайте Следственного комитета указано, что во время застолья подсудимый ударил родственника ножом в шею.

«Между подсудимым и его родным братом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в шею. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы», — указано в публикации.

На основании доказательств, собранных следователями, суд признал мужчину виновным в преступлении. Назначенный срок осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что житель Сургута убил собутыльника на кладбище. Мужчина избил своего приятеля и ударил его ножом.