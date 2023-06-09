В Кургане начали ремонт сетей на деньги из бюджета Тюмени

Представители власти из Тюмени поддержали капитальный ремонт канализации в Кургане. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«КНС-14 соединяет систему канализования Заозерной части города с центральной. В этом году благодаря поддержке коллег из Тюмени начат капитальный ремонт и этого объекта с общим объемом финансирования 219 млн рублей», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».
Губернатор заявил, что на данном объекте не было ремонта долгое время. По его словам, запущенность канализации могла привести к масштабной экологической проблеме.
Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков пропустил координационный совет «Единой России» в Тюмени. Вместо него была заместитель Оксана Куташи.
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