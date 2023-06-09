В Кургане начали ремонт сетей на деньги из бюджета Тюмени

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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , снег, улица куйбышева, канализационные кольца, зима, ремонт канализации, канализационный люк
Тюменские чиновники поддержали ремонт курганской канализации Фото:

Представители власти из Тюмени поддержали капитальный ремонт канализации в Кургане. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«КНС-14 соединяет систему канализования Заозерной части города с центральной. В этом году благодаря поддержке коллег из Тюмени начат капитальный ремонт и этого объекта с общим объемом финансирования 219 млн рублей», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Губернатор заявил, что на данном объекте не было ремонта долгое время. По его словам, запущенность канализации могла привести к масштабной экологической проблеме.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков пропустил координационный совет «Единой России» в Тюмени. Вместо него была заместитель Оксана Куташи.

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Представители власти из Тюмени поддержали капитальный ремонт канализации в Кургане. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «КНС-14 соединяет систему канализования Заозерной части города с центральной. В этом году благодаря поддержке коллег из Тюмени начат капитальный ремонт и этого объекта с общим объемом финансирования 219 млн рублей», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Губернатор заявил, что на данном объекте не было ремонта долгое время. По его словам, запущенность канализации могла привести к масштабной экологической проблеме. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков пропустил координационный совет «Единой России» в Тюмени. Вместо него была заместитель Оксана Куташи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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