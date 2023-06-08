Курганский губернатор Шумков пропустил координационный совет «Единой России» в Тюмени

08 июня 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков прислал на партийное мероприятие своего заместителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков пропустил координационный совет партии «Единая Россия», который проходил в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах региона. «Шумков прогулял координационный совет „Единой России“. В Тюмень вместо себя он прислал своего заместителя Оксану Куташи», — рассказал источник URA.RU. Мероприятие было организовано для всех губернаторов Уральского федерального округа и влиятельных представителей партии из регионов. Отсутствие Вадима Шумкова на встрече удивило коллег, отметил источник. Губернатор пока никак не прокомментировал свое отсутствие на координационном совете. URA.RU направило запрос пресс-службе губернатора для уточнения информации о его возможном пропуске координационного совета «Единой России». На данный момент ответ не поступил. Как ранее писало URA.RU, полпред президента РФ Владимир Якушев на координационном совете сообщил, что главы отделений «Единой России» в регионах УрФО должны более активно включиться в решение проблем участников спецоперации и членов их семей. Также единороссы обсудили подготовку к региональным выборам 2023 года и президентской кампании 2024 года.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пропустил координационный совет партии «Единая Россия», который проходил в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах региона. «Шумков прогулял координационный совет „Единой России“. В Тюмень вместо себя он прислал своего заместителя Оксану Куташи», — рассказал источник URA.RU. Мероприятие было организовано для всех губернаторов Уральского федерального округа и влиятельных представителей партии из регионов. Отсутствие Вадима Шумкова на встрече удивило коллег, отметил источник. Губернатор пока никак не прокомментировал свое отсутствие на координационном совете. URA.RU направило запрос пресс-службе губернатора для уточнения информации о его возможном пропуске координационного совета «Единой России». На данный момент ответ не поступил. Как ранее писало URA.RU, полпред президента РФ Владимир Якушев на координационном совете сообщил, что главы отделений «Единой России» в регионах УрФО должны более активно включиться в решение проблем участников спецоперации и членов их семей. Также единороссы обсудили подготовку к региональным выборам 2023 года и президентской кампании 2024 года.