08 июня 2023

В Челябинскую область придут заморозки до минус 3 градусов и грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
Температура в Челябинской области с 39 градусов упадет до минус 3 градусов Фото:

Грозы, дожди и ночные заморозки до минус 3 градусов обещают синоптики Челябинской области 10, 11 и 12 июня. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 10 июня в горных районах Челябинской области температура упадет до 1 градуса. В ночь на 12 июня ожидаются заморозки до минус 3 градусов. При этом дневные температуры будут высокими — до 24-29 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

Температурные скачки будут сопровождаться дождями и грозами, которые начнутся днем 10 июня и затянутся на 11 и 12 июня. Порывы ветра при грозах будут достигать 17 метров в секунду.

В столице Южного Урала, Челябинске, погода будет более «ровной». Ночью ожидается 7-14 градусов. Днем синоптики обещают от 16 до 26 градусов тепла, ветер не поднимется выше 10 метров в секунду.

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Грозы, дожди и ночные заморозки до минус 3 градусов обещают синоптики Челябинской области 10, 11 и 12 июня. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 10 июня в горных районах Челябинской области температура упадет до 1 градуса. В ночь на 12 июня ожидаются заморозки до минус 3 градусов. При этом дневные температуры будут высокими — до 24-29 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. Температурные скачки будут сопровождаться дождями и грозами, которые начнутся днем 10 июня и затянутся на 11 и 12 июня. Порывы ветра при грозах будут достигать 17 метров в секунду. В столице Южного Урала, Челябинске, погода будет более «ровной». Ночью ожидается 7-14 градусов. Днем синоптики обещают от 16 до 26 градусов тепла, ветер не поднимется выше 10 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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