В Челябинскую область придут заморозки до минус 3 градусов и грозы. Скрин

09 июня 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Температура в Челябинской области с 39 градусов упадет до минус 3 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Грозы, дожди и ночные заморозки до минус 3 градусов обещают синоптики Челябинской области 10, 11 и 12 июня. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 10 июня в горных районах Челябинской области температура упадет до 1 градуса. В ночь на 12 июня ожидаются заморозки до минус 3 градусов. При этом дневные температуры будут высокими — до 24-29 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. Температурные скачки будут сопровождаться дождями и грозами, которые начнутся днем 10 июня и затянутся на 11 и 12 июня. Порывы ветра при грозах будут достигать 17 метров в секунду. В столице Южного Урала, Челябинске, погода будет более «ровной». Ночью ожидается 7-14 градусов. Днем синоптики обещают от 16 до 26 градусов тепла, ветер не поднимется выше 10 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Грозы, дожди и ночные заморозки до минус 3 градусов обещают синоптики Челябинской области 10, 11 и 12 июня. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 10 июня в горных районах Челябинской области температура упадет до 1 градуса. В ночь на 12 июня ожидаются заморозки до минус 3 градусов. При этом дневные температуры будут высокими — до 24-29 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. Температурные скачки будут сопровождаться дождями и грозами, которые начнутся днем 10 июня и затянутся на 11 и 12 июня. Порывы ветра при грозах будут достигать 17 метров в секунду. В столице Южного Урала, Челябинске, погода будет более «ровной». Ночью ожидается 7-14 градусов. Днем синоптики обещают от 16 до 26 градусов тепла, ветер не поднимется выше 10 метров в секунду.