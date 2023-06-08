Грозы, дожди и ночные заморозки до минус 3 градусов обещают синоптики Челябинской области 10, 11 и 12 июня. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.
«В ночь на 10 июня в горных районах Челябинской области температура упадет до 1 градуса. В ночь на 12 июня ожидаются заморозки до минус 3 градусов. При этом дневные температуры будут высокими — до 24-29 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.
Температурные скачки будут сопровождаться дождями и грозами, которые начнутся днем 10 июня и затянутся на 11 и 12 июня. Порывы ветра при грозах будут достигать 17 метров в секунду.
В столице Южного Урала, Челябинске, погода будет более «ровной». Ночью ожидается 7-14 градусов. Днем синоптики обещают от 16 до 26 градусов тепла, ветер не поднимется выше 10 метров в секунду.
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