Губернатор ЯНАО Артюхов сменит руководство в заксобрании региона

Татьяна Земских может занять кресло депутата в восьмом созыве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов поменяет руководителя аппарата заксобрания ЯНАО, должность которого занимает Татьяна Земских. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, Земских хочет занять место депутата в 2025 году.

«Артюхову на этой должности нужен свой человек, а Татьяна Земских — ставленница бывшего вице-губернатора Ирины Соколовой. Земских ведет переговоры с заместителем ямальского исполкома „Единой России“ Анастасией Казанцевой о том, чтобы войти в заксобрание в качестве депутата от партии власти», — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, глава аппарата заксобрания переживает за карьеру сына Александра Земских. «Она боится потерять влияние и таким образом подвергнуть риску карьеру сына, которого в свое время пристроила на должность замдиректора агропромышленного департамента», — сообщил инсайдер.

В заксобрание ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.