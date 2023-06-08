08 июня 2023

Глава аппарата заксобрания ЯНАО метит в депутаты. Инсайд

Губернатор ЯНАО Артюхов сменит руководство в заксобрании региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, очки, женские руки
Татьяна Земских может занять кресло депутата в восьмом созыве Фото:

Губернатор Дмитрий Артюхов поменяет руководителя аппарата заксобрания ЯНАО, должность которого занимает Татьяна Земских. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, Земских хочет занять место депутата в 2025 году.

«Артюхову на этой должности нужен свой человек, а Татьяна Земских — ставленница бывшего вице-губернатора Ирины Соколовой. Земских ведет переговоры с заместителем ямальского исполкома „Единой России“ Анастасией Казанцевой о том, чтобы войти в заксобрание в качестве депутата от партии власти», — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, глава аппарата заксобрания переживает за карьеру сына Александра Земских. «Она боится потерять влияние и таким образом подвергнуть риску карьеру сына, которого в свое время пристроила на должность замдиректора агропромышленного департамента», — сообщил инсайдер.

В заксобрание ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

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Губернатор Дмитрий Артюхов поменяет руководителя аппарата заксобрания ЯНАО, должность которого занимает Татьяна Земских. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, Земских хочет занять место депутата в 2025 году. «Артюхову на этой должности нужен свой человек, а Татьяна Земских — ставленница бывшего вице-губернатора Ирины Соколовой. Земских ведет переговоры с заместителем ямальского исполкома „Единой России“ Анастасией Казанцевой о том, чтобы войти в заксобрание в качестве депутата от партии власти», — сообщил источник. По словам собеседника агентства, глава аппарата заксобрания переживает за карьеру сына Александра Земских. «Она боится потерять влияние и таким образом подвергнуть риску карьеру сына, которого в свое время пристроила на должность замдиректора агропромышленного департамента», — сообщил инсайдер. В заксобрание ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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