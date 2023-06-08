В Екатеринбурге водитель на черном Range Rover открыл стрельбу по самокатчикам

В Пионерском районе Екатеринбурга мужчина на черном Range Rover открыл стрельбу по самокатчикам. Пострадал 19-летний парень. Юноша находится в реанимационном отделении Центральной городской клинической больницы № 23.
«Утром 8 июня в Пионерском поселке водитель Range Rover открыл стрельбу по самокатчикам после словесной перепалки. Пострадал 19-летний Никита Старцев. Сейчас он в реанимации ЦГКБ № 23. У него диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Пострадавшего прооперировали», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник
Полиции удалось вычислить водителя Range Rover. Им оказался глава одного из промышленных предприятий города. Мужчина дал признательные показания. Полиция возбудила уголовное дело.
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