08 июня 2023

В Екатеринбурге водитель на черном Range Rover открыл стрельбу по самокатчикам

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Водитель Range Rover расстрелял 19-летнего самокатчика Фото:

В Пионерском районе Екатеринбурга мужчина на черном Range Rover открыл стрельбу по самокатчикам. Пострадал 19-летний парень. Юноша находится в реанимационном отделении Центральной городской клинической больницы № 23.

«Утром 8 июня в Пионерском поселке водитель Range Rover открыл стрельбу по самокатчикам после словесной перепалки. Пострадал 19-летний Никита Старцев. Сейчас он в реанимации ЦГКБ № 23. У него диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Пострадавшего прооперировали», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник

Полиции удалось вычислить водителя Range Rover. Им оказался глава одного из промышленных предприятий города. Мужчина дал признательные показания. Полиция возбудила уголовное дело.

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В Пионерском районе Екатеринбурга мужчина на черном Range Rover открыл стрельбу по самокатчикам. Пострадал 19-летний парень. Юноша находится в реанимационном отделении Центральной городской клинической больницы № 23. «Утром 8 июня в Пионерском поселке водитель Range Rover открыл стрельбу по самокатчикам после словесной перепалки. Пострадал 19-летний Никита Старцев. Сейчас он в реанимации ЦГКБ № 23. У него диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Пострадавшего прооперировали», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник Полиции удалось вычислить водителя Range Rover. Им оказался глава одного из промышленных предприятий города. Мужчина дал признательные показания. Полиция возбудила уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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