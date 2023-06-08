Пермского блогера поразили низкие ценники на бизнес-ланчи в Москве

09 июня 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Стоимость бизнес ланча в Москве в два раза ниже Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермский блогер Антон Толмачев решил сравнить стоимость и качество бизнес-ланчей в Перми и Москве, где он пообедал в одном из заведений в центре города. Толмачева удивило, что цены на обед в ресторане в центре столицы вдвое ниже, чем в Перми. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Что-то мне подсказывает, что в Москве все дороже и зарплаты выше. Однако, мегаполный бизнес-ланч с тремя супами стоит всего лишь 476 рублей. А ланч в пермском ресторане „Интервью“ обойдется примерно в тысячу рублей», — написал в своем посте Толмачев. Блогеру дали ответ в комментариях под постом пермские предприниматели. Владелец кофейни «Silens» Дмитрий Саулин согласился с завышенными ценами в ресторанах Прикамья. Большинство продуктов в регионы поставляют из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в Перми к себестоимости блюда добавляется стоимость доставки продуктов, отметил Саулин. А пермский бизнесмен Алексей Пушкарев, напротив, написал, что в Перми цена бизнес-ланчей не превышает 400 рублей.

Пермский блогер Антон Толмачев решил сравнить стоимость и качество бизнес-ланчей в Перми и Москве, где он пообедал в одном из заведений в центре города. Толмачева удивило, что цены на обед в ресторане в центре столицы вдвое ниже, чем в Перми. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Что-то мне подсказывает, что в Москве все дороже и зарплаты выше. Однако, мегаполный бизнес-ланч с тремя супами стоит всего лишь 476 рублей. А ланч в пермском ресторане „Интервью“ обойдется примерно в тысячу рублей», — написал в своем посте Толмачев. Блогеру дали ответ в комментариях под постом пермские предприниматели. Владелец кофейни «Silens» Дмитрий Саулин согласился с завышенными ценами в ресторанах Прикамья. Большинство продуктов в регионы поставляют из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в Перми к себестоимости блюда добавляется стоимость доставки продуктов, отметил Саулин. А пермский бизнесмен Алексей Пушкарев, напротив, написал, что в Перми цена бизнес-ланчей не превышает 400 рублей.