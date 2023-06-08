08 июня 2023

Пермского блогера поразили низкие ценники на бизнес-ланчи в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация меню шеф-повара Михаила Чеснокова в ресторане «Огонек»., блюдо, поднос, официант, еда, лед, ледяная тарелка
Стоимость бизнес ланча в Москве в два раза ниже Фото:

Пермский блогер Антон Толмачев решил сравнить стоимость и качество бизнес-ланчей в Перми и Москве, где он пообедал в одном из заведений в центре города. Толмачева удивило, что цены на обед в ресторане в центре столицы вдвое ниже, чем в Перми. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Что-то мне подсказывает, что в Москве все дороже и зарплаты выше. Однако, мегаполный бизнес-ланч с тремя супами стоит всего лишь 476 рублей. А ланч в пермском ресторане „Интервью“ обойдется примерно в тысячу рублей», — написал в своем посте Толмачев.

Блогеру дали ответ в комментариях под постом пермские предприниматели. Владелец кофейни «Silens» Дмитрий Саулин согласился с завышенными ценами в ресторанах Прикамья. Большинство продуктов в регионы поставляют из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в Перми к себестоимости блюда добавляется стоимость доставки продуктов, отметил Саулин. А пермский бизнесмен Алексей Пушкарев, напротив, написал, что в Перми цена бизнес-ланчей не превышает 400 рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский блогер Антон Толмачев решил сравнить стоимость и качество бизнес-ланчей в Перми и Москве, где он пообедал в одном из заведений в центре города. Толмачева удивило, что цены на обед в ресторане в центре столицы вдвое ниже, чем в Перми. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Что-то мне подсказывает, что в Москве все дороже и зарплаты выше. Однако, мегаполный бизнес-ланч с тремя супами стоит всего лишь 476 рублей. А ланч в пермском ресторане „Интервью“ обойдется примерно в тысячу рублей», — написал в своем посте Толмачев. Блогеру дали ответ в комментариях под постом пермские предприниматели. Владелец кофейни «Silens» Дмитрий Саулин согласился с завышенными ценами в ресторанах Прикамья. Большинство продуктов в регионы поставляют из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в Перми к себестоимости блюда добавляется стоимость доставки продуктов, отметил Саулин. А пермский бизнесмен Алексей Пушкарев, напротив, написал, что в Перми цена бизнес-ланчей не превышает 400 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...