В Тюменской области из-за вспышек инфекций пострадали более 120 детей

Места очагов подвергались дезинфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам 2022 года в Тюменской области от вспышек инфекционных заболеваний пострадали 122 несовершеннолетних, что составило 43% от общего числа заболевших. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Чаще всего групповую заболеваемость выявляли в образовательных учреждениях.

«В 2022 году в групповых заболеваниях пострадали 279 человек, в том числе — 122 в возрасте до 17 лет. Зарегистрировано 12 очагов инфекционных болезней: четыре в Тюмени, три в Ишимском районе, два — в Тюменском районе, по одному в Тобольске, Нижнетавдинском и Омутинском районах», — говорится в отчете тюменского Роспотребнадзора.

Чаще всего очаги инфекций обнаруживали в образовательных учреждениях. Так, массово заболевали учащиеся Тюменского государственного медицинского университета и Ишимской школы-интерната (коронавирус), детских садов №61 и №166 в Тюмени (энтеровирус и внебольничная пневмония), детсада при школе №16 в Тобольске (сальмонеллез) и школы №5 в Тюмени (норовирусная инфекция).

Кроме того, вспышки болезней регистрировали в соцучреждениях: реабилитационном центре для наркозависимых «Поколение» в Нижнетавдинском районе, Винзилинском и Таловском психоневрологических интернатах, отделении для бездомных центра соцобслуживания «Забота» в Ишимском районе (везде коронавирус), а также в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних села Омутинское (норовирус).

В медорганизациях допустили лишь одну вспышку коронавируса. Ее зарегистрировали в Областной клинической психбольнице. Чаще всего инфекции передавались воздушно-капельным путем, на втором месте — заражения через пищу, и лишь в одном случае один ребенок заразился контактным способом в быту.