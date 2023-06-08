Пермьстат показал, как менялся город, начиная с 1897 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Население Перми с 1897 года увеличилось в 23 раза. Интерактивные статистические данные в длительной динамике по городу представлены на сайте Пермьстата. Ведомство подготовило цифровой проект к юбилею краевой столицы.

Основные показатели, характеризующие жизнь и развитие Перми в разные годы, отражены в трех основных блоках: демографические показатели, трудовые ресурсы, социальная инфраструктура. Так, численность населения Перми в 1897 году составляла 45205 человек, а в 2021 году — 1 034 006 человек. Примечательно, что в разные годы количество мужского населения в городе преобладало над женским.

Показатели естественного движения населения приводятся Пермьстатом с 1980 года. Согласно статистическим данным, пик рождаемости пришелся на 1985 год (почти 16,5 тысячи человек в год). Побить этот рекорд городу за последние 43 года так и не удалось.

Снижается в Перми, начиная с 1970 года, и количество детских садов. За это время их стало меньше в 4,5 раза. При этом число воспитанников, посещающих детсады, с 2000 года выросло в два раза с 36,8 до 72,3 тысяч человек.

По данным Пермьстата, в 2021 году население краевой столицы составило 1 034 006 человек Скрин с сайта 59.rosstat.gov.ru

Пик родившихся пришелся на 1985 год Скрин с сайта 59.rosstat.gov.ru

Начиная с 2015 года в Перми не снижается уровень смертности населения Скрин с сайта 59.rosstat.gov.ru