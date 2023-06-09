Челябинский губернатор Текслер наградил балетмейстера медалью

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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер наградил репетитора по балету Татьяну Предеину новой медалью Фото:

Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» губернатор Алексей Текслер наградил репетитора по балету регионального театра оперы и балета Татьяну Предеину. Соответствующее постановление появилось на портале официального опубликования правовых актов.

«Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ первой степени Татьяну Предеину. Награжденная работает репетитором по балету Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки», — отмечено в документе.

Награду Предеиной вручили за высокое профессиональное мастерство. Также поводом стали выдающиеся заслуги в культуре и искусстве, которые способствуют, отмечается в постановлении, процветанию региона и повышению его авторитета в России и за рубежом.

В апреле Текслер предложил депутатам заксобрания области рассмотреть законопроект о новых наградах региона. Кроме медали «За заслуги перед Челябинской областью» было предложено учредить медаль «За вклад в развитие Челябинской области».

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Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» губернатор Алексей Текслер наградил репетитора по балету регионального театра оперы и балета Татьяну Предеину. Соответствующее постановление появилось на портале официального опубликования правовых актов. «Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ первой степени Татьяну Предеину. Награжденная работает репетитором по балету Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки», — отмечено в документе. Награду Предеиной вручили за высокое профессиональное мастерство. Также поводом стали выдающиеся заслуги в культуре и искусстве, которые способствуют, отмечается в постановлении, процветанию региона и повышению его авторитета в России и за рубежом. В апреле Текслер предложил депутатам заксобрания области рассмотреть законопроект о новых наградах региона. Кроме медали «За заслуги перед Челябинской областью» было предложено учредить медаль «За вклад в развитие Челябинской области».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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