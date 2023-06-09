Челябинский губернатор Текслер наградил балетмейстера медалью

09 июня 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер наградил репетитора по балету Татьяну Предеину новой медалью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» губернатор Алексей Текслер наградил репетитора по балету регионального театра оперы и балета Татьяну Предеину. Соответствующее постановление появилось на портале официального опубликования правовых актов. «Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ первой степени Татьяну Предеину. Награжденная работает репетитором по балету Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки», — отмечено в документе. Награду Предеиной вручили за высокое профессиональное мастерство. Также поводом стали выдающиеся заслуги в культуре и искусстве, которые способствуют, отмечается в постановлении, процветанию региона и повышению его авторитета в России и за рубежом. В апреле Текслер предложил депутатам заксобрания области рассмотреть законопроект о новых наградах региона. Кроме медали «За заслуги перед Челябинской областью» было предложено учредить медаль «За вклад в развитие Челябинской области».

Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» губернатор Алексей Текслер наградил репетитора по балету регионального театра оперы и балета Татьяну Предеину. Соответствующее постановление появилось на портале официального опубликования правовых актов. «Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ первой степени Татьяну Предеину. Награжденная работает репетитором по балету Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки», — отмечено в документе. Награду Предеиной вручили за высокое профессиональное мастерство. Также поводом стали выдающиеся заслуги в культуре и искусстве, которые способствуют, отмечается в постановлении, процветанию региона и повышению его авторитета в России и за рубежом. В апреле Текслер предложил депутатам заксобрания области рассмотреть законопроект о новых наградах региона. Кроме медали «За заслуги перед Челябинской областью» было предложено учредить медаль «За вклад в развитие Челябинской области».