24 апреля 2023

Челябинский губернатор Текслер предложил учредить новые региональные награды

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер инициировал изменения в региональный закон Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил учредить новые региональные награды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, в случае принятия законопроекта появятся новые медали и знаки отличия.

«У награды „За заслуги перед Челябинской областью“ появится медаль, а также три степени. Вводится медаль „За вклад в развитие Челябинской области“. Учреждаются новые Знаки отличия», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что награды будут вручаться за деятельность на благо региона, будь то развитие экономики, производства, науки или сближение и взаимообогащение культур народов. Знаки отличия будут вручаться за реализацию социальных проектов, поддержку жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и молодых специалистов, а также за сохранение и развитие культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта в области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил учредить новые региональные награды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, в случае принятия законопроекта появятся новые медали и знаки отличия. «У награды „За заслуги перед Челябинской областью“ появится медаль, а также три степени. Вводится медаль „За вклад в развитие Челябинской области“. Учреждаются новые Знаки отличия», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что награды будут вручаться за деятельность на благо региона, будь то развитие экономики, производства, науки или сближение и взаимообогащение культур народов. Знаки отличия будут вручаться за реализацию социальных проектов, поддержку жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и молодых специалистов, а также за сохранение и развитие культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта в области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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