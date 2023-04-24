Челябинский губернатор Текслер предложил учредить новые региональные награды

25 апреля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер инициировал изменения в региональный закон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил учредить новые региональные награды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, в случае принятия законопроекта появятся новые медали и знаки отличия. «У награды „За заслуги перед Челябинской областью“ появится медаль, а также три степени. Вводится медаль „За вклад в развитие Челябинской области“. Учреждаются новые Знаки отличия», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что награды будут вручаться за деятельность на благо региона, будь то развитие экономики, производства, науки или сближение и взаимообогащение культур народов. Знаки отличия будут вручаться за реализацию социальных проектов, поддержку жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и молодых специалистов, а также за сохранение и развитие культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта в области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил учредить новые региональные награды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, в случае принятия законопроекта появятся новые медали и знаки отличия. «У награды „За заслуги перед Челябинской областью“ появится медаль, а также три степени. Вводится медаль „За вклад в развитие Челябинской области“. Учреждаются новые Знаки отличия», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что награды будут вручаться за деятельность на благо региона, будь то развитие экономики, производства, науки или сближение и взаимообогащение культур народов. Знаки отличия будут вручаться за реализацию социальных проектов, поддержку жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и молодых специалистов, а также за сохранение и развитие культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта в области.