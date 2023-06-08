Власти рассказали, какую компенсацию за отдых могут получить жители ЯНАО

Жителям ЯНАО компенсируют затраты на проезд в отпуск, а также отдых и оздоровление

09 июня 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Жителям ЯНАО компенсируют затраты на отдых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти компенсируют жителям ЯНАО затраты на проезд в отпуск, а также отдых и оздоровление. Воспользоваться помощью могут многодетные семьи, льготные категории ямальцев, неработающие женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, сообщили URA.RU в окружном департаменте социальной защиты населения. «Многодетным семьям раз в три года оплачивается до 21 дня проживания в гостинице, санатории, базе отдыха. Если в семье воспитывается три или четыре ребенка, то возместят до 1 280 рублей в сутки на человека, если пять и более — до 1 600 рублей. Раз в три года получить компенсацию за оздоровление могут и неработающие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Ее размер — до 1 960 рублей в сутки, но не более 21 дня. Чтобы воспользоваться поддержкой в 2024 году, необходимо подать заявку в 2023 — до 1 октября», — рассказали там. Инвалиды, участники ВОВ, узники фашизма, блокадники, труженики тыла, реабилитированные лица и другие льготники могут получить подобную помощь один раз в два года. Этой категории ямальцев предоставляют сертификат на 58 800 рублей. Им можно оплатить до 21 дня отдыха. Также раз в год малоимущие многодетные родители, одинокий отец или мама их дети до 18 лет и те, кто получает пенсию по потере кормильца, могут получить половину стоимости проезда по стране. Студенты из семей с низкими доходами два раза в год могут компенсировать стоимость билетов во время каникул. Ранее сообщалось, что студентам из многодетных семей компенсируют стопроцентную стоимость обучения. Условиями были: учеба без задолженности и обязанность отработать не меньше трех лет на предприятиях и в организациях Ямала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти компенсируют жителям ЯНАО затраты на проезд в отпуск, а также отдых и оздоровление. Воспользоваться помощью могут многодетные семьи, льготные категории ямальцев, неработающие женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, сообщили URA.RU в окружном департаменте социальной защиты населения. «Многодетным семьям раз в три года оплачивается до 21 дня проживания в гостинице, санатории, базе отдыха. Если в семье воспитывается три или четыре ребенка, то возместят до 1 280 рублей в сутки на человека, если пять и более — до 1 600 рублей. Раз в три года получить компенсацию за оздоровление могут и неработающие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Ее размер — до 1 960 рублей в сутки, но не более 21 дня. Чтобы воспользоваться поддержкой в 2024 году, необходимо подать заявку в 2023 — до 1 октября», — рассказали там. Инвалиды, участники ВОВ, узники фашизма, блокадники, труженики тыла, реабилитированные лица и другие льготники могут получить подобную помощь один раз в два года. Этой категории ямальцев предоставляют сертификат на 58 800 рублей. Им можно оплатить до 21 дня отдыха. Также раз в год малоимущие многодетные родители, одинокий отец или мама их дети до 18 лет и те, кто получает пенсию по потере кормильца, могут получить половину стоимости проезда по стране. Студенты из семей с низкими доходами два раза в год могут компенсировать стоимость билетов во время каникул. Ранее сообщалось, что студентам из многодетных семей компенсируют стопроцентную стоимость обучения. Условиями были: учеба без задолженности и обязанность отработать не меньше трех лет на предприятиях и в организациях Ямала.