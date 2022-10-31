Студентам из многодетных семей ЯНАО компенсируют стоимость обучения

01 ноября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Компенсация осуществляется в размере 100% стоимости обучения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студенты колледжей и техникумов Ямала из многодетных семей смогут получить компенсацию в размере 100% стоимости обучения. Об этом заявил заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов. «Компенсация осуществляется в размере 100% стоимости обучения. Главное условие предоставления — студент является членом многодетной семьи, обучается без задолженностей и по окончании учебы в образовательном учреждении обязуется отработать не менее трех лет на предприятиях и в организациях автономного округа», — прокомментировал Ныкышов. Отмечается, что мерой можно будет воспользоваться, начиная с 2022 — 2023 учебного года. Подать документы на компенсацию можно по итогам пройденного семестра, сдав зимнюю или летнюю сессию. Перечень необходимых документов размещен на сайте профильного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Заксобрание ЯНАО внесен законопроект об обязательных ежегодных выплатах семьям на подготовку детей к школе. Подразумевается предоставление родителям 15 тысяч рублей на каждого ребенка ежегодно.

Студенты колледжей и техникумов Ямала из многодетных семей смогут получить компенсацию в размере 100% стоимости обучения. Об этом заявил заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов. «Компенсация осуществляется в размере 100% стоимости обучения. Главное условие предоставления — студент является членом многодетной семьи, обучается без задолженностей и по окончании учебы в образовательном учреждении обязуется отработать не менее трех лет на предприятиях и в организациях автономного округа», — прокомментировал Ныкышов. Отмечается, что мерой можно будет воспользоваться, начиная с 2022 — 2023 учебного года. Подать документы на компенсацию можно по итогам пройденного семестра, сдав зимнюю или летнюю сессию. Перечень необходимых документов размещен на сайте профильного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Заксобрание ЯНАО внесен законопроект об обязательных ежегодных выплатах семьям на подготовку детей к школе. Подразумевается предоставление родителям 15 тысяч рублей на каждого ребенка ежегодно.