Акционеры «МРСК Урала» решили сменить юридическое название компании

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Заседание областной думы. Курган, облдума, совещание, чиновник, закон, законодательная власть, заседание, законодательное собрание, руки, депутат
Решение о смене юридического названия принималось на годовом собрании акционеров Фото:

Акционеры ОАО «МРСК Урала» (входит в ГК «Россети») приняли решение о смене фирменного наименования компании на ПАО «Россети Урал». Кворум составил 86,9%. Решение принималось на годовом собрании акционеров.

«ОАО „МРСК Урала“ проголосовало за смену наименования компании на ПАО „Россети Урал“. Изменения вступят в силу после получения согласия Минюста РФ, как того требует законодательство», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Россети Урал» — российская электросетевая компания. Она осуществляет транспорт электроэнергии по электрическим сетям напряжением и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края.

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Акционеры ОАО «МРСК Урала» (входит в ГК «Россети») приняли решение о смене фирменного наименования компании на ПАО «Россети Урал». Кворум составил 86,9%. Решение принималось на годовом собрании акционеров. «ОАО „МРСК Урала“ проголосовало за смену наименования компании на ПАО „Россети Урал“. Изменения вступят в силу после получения согласия Минюста РФ, как того требует законодательство», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. «Россети Урал» — российская электросетевая компания. Она осуществляет транспорт электроэнергии по электрическим сетям напряжением и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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