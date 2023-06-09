Акционеры «МРСК Урала» решили сменить юридическое название компании

Решение о смене юридического названия принималось на годовом собрании акционеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акционеры ОАО «МРСК Урала» (входит в ГК «Россети») приняли решение о смене фирменного наименования компании на ПАО «Россети Урал». Кворум составил 86,9%. Решение принималось на годовом собрании акционеров.

«ОАО „МРСК Урала“ проголосовало за смену наименования компании на ПАО „Россети Урал“. Изменения вступят в силу после получения согласия Минюста РФ, как того требует законодательство», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Россети Урал» — российская электросетевая компания. Она осуществляет транспорт электроэнергии по электрическим сетям напряжением и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края.