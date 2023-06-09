Путин высказался о потерях ВСУ в наступлении

Путин: ВСУ понесли значительные потери за последние дни
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин заявил, что потери ВСУ находятся выше «классического» показателя Фото:

Украинская армия, в последние дни, несет большие потери, которые превышают «классический» показатель. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«За последние дни наблюдаем значительные потери Украины, превышающие „классический показатель“», — сказал Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев понес «колоссальные» потери во время недавних попыток наступления на запорожском направлении, передает деловое издание «Взгляд». Также западные СМИ писали о больших потерях украинской армии в технике.

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Украинская армия, в последние дни, несет большие потери, которые превышают «классический» показатель. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «За последние дни наблюдаем значительные потери Украины, превышающие „классический показатель“», — сказал Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев понес «колоссальные» потери во время недавних попыток наступления на запорожском направлении, передает деловое издание «Взгляд». Также западные СМИ писали о больших потерях украинской армии в технике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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