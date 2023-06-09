Путин высказался о потерях ВСУ в наступлении

Владимир Путин заявил, что потери ВСУ находятся выше «классического» показателя
Украинская армия, в последние дни, несет большие потери, которые превышают «классический» показатель. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«За последние дни наблюдаем значительные потери Украины, превышающие „классический показатель“», — сказал Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев понес «колоссальные» потери во время недавних попыток наступления на запорожском направлении, передает деловое издание «Взгляд». Также западные СМИ писали о больших потерях украинской армии в технике.
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