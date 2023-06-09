Путин указал на проблему в российской армии Путин: российской армии не хватает современного вооружения 09 июня 2023 в 19:47 Размер текста - 17 + Путин высказался о проблемах армии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия испытывает дефицит современных вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Современных вооружений у нас пока не хватает, но ОПК развивается быстро», — сказал Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Российский президент также подчеркнул, что все поставленные перед оборонным комплексом страны задачи будут поставлены Российская армия испытывает дефицит современных вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Современных вооружений у нас пока не хватает, но ОПК развивается быстро», — сказал Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Российский президент также подчеркнул, что все поставленные перед оборонным комплексом страны задачи будут поставлены {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям