Путин указал на проблему в российской армии

Путин: российской армии не хватает современного вооружения
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин высказался о проблемах армии РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия испытывает дефицит современных вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Современных вооружений у нас пока не хватает, но ОПК развивается быстро», — сказал Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Российский президент также подчеркнул, что все поставленные перед оборонным комплексом страны задачи будут поставлены

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Российская армия испытывает дефицит современных вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Современных вооружений у нас пока не хватает, но ОПК развивается быстро», — сказал Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Российский президент также подчеркнул, что все поставленные перед оборонным комплексом страны задачи будут поставлены
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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