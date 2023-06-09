Путин указал на проблему в российской армии

Путин высказался о проблемах армии РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия испытывает дефицит современных вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Современных вооружений у нас пока не хватает, но ОПК развивается быстро», — сказал Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Российский президент также подчеркнул, что все поставленные перед оборонным комплексом страны задачи будут поставлены
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