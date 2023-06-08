Пермячка отсудила 300 тысяч за перелом, полученный в автобусе

Индустриальный районный суд Перми взыскал с перевозчика компенсацию в размере 300 тысяч рублей в пользу 54-летней женщины. Она, находясь в автобусе во время его резкого торможения, получила перелом шейки бедра со смещением. После этого пострадавшая обратилась в суд с требованием возместить моральный ущерб.
«Разрешая требование пострадавшей о компенсации морального вреда за перелом, суд указал, что водитель в момент ДТП исполнял свои обязанности, следовательно владелец источника повышенной опасности возмещает вред, даже если он причинен без вины. Учитывая состояние здоровья истца, суд решил взыскать с перевозчика компенсацию в размере 300 000 рублей», — сообщается на сайте суда.
В момент ДТП пострадавшая перемещалась по салону автобуса во время его движения и не держалась за поручень. Суд расценил это как грубую неосторожность и учел при назначении компенсации. Судебное решение пока что не вступило в законную силу.
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