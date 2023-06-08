Иран на IT-форуме в ХМАО предложил России сотрудничество по созданию суверенной сети

09 июня 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Иран и Россия смогут совместно развивать техносуверенитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иран на IT-форуме в ХМАО предложил России сотрудничество по созданию суверенной сети. Делегация представила ряд решений для реализации изолированного от глобальной сети цифрового пространства: от операторов мобильной сети до проекта электронного правительства, сообщает корреспондент URA.RU. «Иранская делегация подготовила презентацию своих цифровых решений, которые разработала страна, десятки лет находящаяся под санкциями. Это восемь мобильных операторов, закрытые мессенджеры, проект электронного правительства — все продукты работают в условиях изолированного от глобальной сети Internet цифрового пространства. Иранцы предложили обменяться технологиями, чтобы развивать техносуверенитет», — передает корреспондент. Также иранцы посоветовали принять санкции и смириться с ними. «Вы еще не осознали санкционное давление, но пройдет еще год-два, и вам придется принять это. Только тогда Россия сможет полностью использовать свои внутренние ресурсы и развивать нужные ей проекты», — дали совет делегаты. Ранее URA.RU писало о том, что ученые ХМАО будут развивать искусственный интеллект с IT-специалистами Китая. Соглашение о сотрудничестве двух технических университетов Цзинаня и Ханты-Мансийска подписали их руководители.

Иран на IT-форуме в ХМАО предложил России сотрудничество по созданию суверенной сети. Делегация представила ряд решений для реализации изолированного от глобальной сети цифрового пространства: от операторов мобильной сети до проекта электронного правительства, сообщает корреспондент URA.RU. «Иранская делегация подготовила презентацию своих цифровых решений, которые разработала страна, десятки лет находящаяся под санкциями. Это восемь мобильных операторов, закрытые мессенджеры, проект электронного правительства — все продукты работают в условиях изолированного от глобальной сети Internet цифрового пространства. Иранцы предложили обменяться технологиями, чтобы развивать техносуверенитет», — передает корреспондент. Также иранцы посоветовали принять санкции и смириться с ними. «Вы еще не осознали санкционное давление, но пройдет еще год-два, и вам придется принять это. Только тогда Россия сможет полностью использовать свои внутренние ресурсы и развивать нужные ей проекты», — дали совет делегаты. Ранее URA.RU писало о том, что ученые ХМАО будут развивать искусственный интеллект с IT-специалистами Китая. Соглашение о сотрудничестве двух технических университетов Цзинаня и Ханты-Мансийска подписали их руководители.