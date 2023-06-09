Мужчина скончался на месте происшествия
В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель врезался в дорожное ограждение и погиб. О происшествии сообщила пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.
«В Новом Уренгое около 19:00 на пересечении улиц Западная магистраль и Мира, водитель автомобиля „Чери“ совершил наезд на дорожное ограждение. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в официальном telegram-канале.
Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается.
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