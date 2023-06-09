09 июня 2023
08 июня 2023

В ЯНАО водитель врезался в ограждение и погиб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Ленина. Екатеринбург, иномарка, вольво, дтп, джип, авария, дорожно-транспортное проишествие, ленина проспект
Мужчина скончался на месте происшествия Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель врезался в дорожное ограждение и погиб. О происшествии сообщила пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.

«В Новом Уренгое около 19:00 на пересечении улиц Западная магистраль и Мира, водитель автомобиля „Чери“ совершил наезд на дорожное ограждение. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в официальном telegram-канале.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель врезался в дорожное ограждение и погиб. О происшествии сообщила пресс-служба УГИБДД по ЯНАО. «В Новом Уренгое около 19:00 на пересечении улиц Западная магистраль и Мира, водитель автомобиля „Чери“ совершил наезд на дорожное ограждение. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в официальном telegram-канале. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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