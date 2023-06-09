Самолет вылетит в Анталью лишь в 7:30, следует из данных на онлайн-табло Кольцово
В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Анталью (Турция) более чем на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс SU-792 по маршруту Екатеринбург — Анталья должен был вылететь в 5:15, однако теперь отправится в Турцию лишь в 7:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации новости ответ не был получен.
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