09 июня 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Турцию на два часа. Скрин

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Самолет вылетит в Анталью лишь в 7:30, следует из данных на онлайн-табло Кольцово Фото:

В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Анталью (Турция) более чем на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс SU-792 по маршруту Екатеринбург — Анталья должен был вылететь в 5:15, однако теперь отправится в Турцию лишь в 7:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Анталью (Турция) более чем на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс SU-792 по маршруту Екатеринбург — Анталья должен был вылететь в 5:15, однако теперь отправится в Турцию лишь в 7:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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