09 июня 2023

Беспилотные автомобили в РФ обязали помечать специальным знаком

Минтранс: беспилотные автомобили в РФ должны быть помечены знаком в виде белого треугольника
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, пробка, движение, час пик, трасса, автомобили
В России беспилотные автомобили предложили помечать знаком в виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета Фото:

Беспилотные автомобили в России предложили помечать специальным знаком в виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

«В соответствии с постановлением правительства РФ на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства должен быть специальный знак „Автономное управление“ в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква „А“ черного цвета», — цитируют РИА Новости ответ пресс-службы ведомства.

Сторона треугольника, как отмечает издание, должна быть не менее 200 мм, а ширина каймы обязана равняться — одной десятой ее части. В России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов.

Ранее, как сообщало RT, «Яндекс» открыл в Москве роботакси. Это сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект.

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Беспилотные автомобили в России предложили помечать специальным знаком в виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ. «В соответствии с постановлением правительства РФ на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства должен быть специальный знак „Автономное управление“ в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква „А“ черного цвета», — цитируют РИА Новости ответ пресс-службы ведомства. Сторона треугольника, как отмечает издание, должна быть не менее 200 мм, а ширина каймы обязана равняться — одной десятой ее части. В России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Ранее, как сообщало RT, «Яндекс» открыл в Москве роботакси. Это сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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