Беспилотные автомобили в РФ обязали помечать специальным знаком

Беспилотные автомобили в России предложили помечать специальным знаком в виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.
«В соответствии с постановлением правительства РФ на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства должен быть специальный знак „Автономное управление“ в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква „А“ черного цвета», — цитируют РИА Новости ответ пресс-службы ведомства.
Сторона треугольника, как отмечает издание, должна быть не менее 200 мм, а ширина каймы обязана равняться — одной десятой ее части. В России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов.
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