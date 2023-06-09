Беспилотные автомобили в РФ обязали помечать специальным знаком

Минтранс: беспилотные автомобили в РФ должны быть помечены знаком в виде белого треугольника

10 июня 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

В России беспилотные автомобили предложили помечать знаком в виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета Фото: Игорь Пантин © URA.RU Беспилотные автомобили в России предложили помечать специальным знаком в виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ. «В соответствии с постановлением правительства РФ на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства должен быть специальный знак „Автономное управление“ в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква „А“ черного цвета», — цитируют РИА Новости ответ пресс-службы ведомства. Сторона треугольника, как отмечает издание, должна быть не менее 200 мм, а ширина каймы обязана равняться — одной десятой ее части. В России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Ранее, как сообщало RT, «Яндекс» открыл в Москве роботакси. Это сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект.

Беспилотные автомобили в России предложили помечать специальным знаком в виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ. «В соответствии с постановлением правительства РФ на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства должен быть специальный знак „Автономное управление“ в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква „А“ черного цвета», — цитируют РИА Новости ответ пресс-службы ведомства. Сторона треугольника, как отмечает издание, должна быть не менее 200 мм, а ширина каймы обязана равняться — одной десятой ее части. В России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Ранее, как сообщало RT, «Яндекс» открыл в Москве роботакси. Это сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект.