Власти ЯНАО выделили 5 млн рублей на покупку одежды для жителей Белгородской области

Для эвакуированных жителей Шебекинского городского округа (Белгородская область) закупили около 10 тысяч единиц одежды и обуви. Вещи были куплены на 5 миллионов рублей, которые выделила администрация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщила ведущий специалист Управления координации и реализации строительных программ администрации города Белгорода Алика Солдатенкова.
«Мы получили 10 тысяч единиц гуманитарной помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа для шебекинцев Белгородской области. Сумма товаров составила 5 миллионов рублей», — сказала ведущий специалист корреспонденту ТАСС. Одежда пришла 9 июня в крупный центр выдачи гуманитарной помощи в спорткомплексе «Космос».
По словам Солдатенковой, в коробках привезли мужскую и женскую обувь разных размеров. Всего получилось по одной тысячи пар мужской и женской обуви, 500 пар детской обуви. Также поступила одежда — джинсы разных размеров, спортивные костюмы для детей и взрослых, халаты, футболки и брюки. Для экономии денежных средств товары были закуплены на территории своего региона.
Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. Это вещи первой необходимости и одежда.
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