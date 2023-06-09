09 июня 2023
08 июня 2023

Власти ЯНАО выделили 5 млн рублей на покупку одежды для жителей Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, гуманитарная помощь, вещи для беженцев, вещи для погорельцев
Для экономии денег все товары были закуплены на территории своего региона Фото:

Для эвакуированных жителей Шебекинского городского округа (Белгородская область) закупили около 10 тысяч единиц одежды и обуви. Вещи были куплены на 5 миллионов рублей, которые выделила администрация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщила ведущий специалист Управления координации и реализации строительных программ администрации города Белгорода Алика Солдатенкова.

«Мы получили 10 тысяч единиц гуманитарной помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа для шебекинцев Белгородской области. Сумма товаров составила 5 миллионов рублей», — сказала ведущий специалист корреспонденту ТАСС. Одежда пришла 9 июня в крупный центр выдачи гуманитарной помощи в спорткомплексе «Космос».

По словам Солдатенковой, в коробках привезли мужскую и женскую обувь разных размеров. Всего получилось по одной тысячи пар мужской и женской обуви, 500 пар детской обуви. Также поступила одежда — джинсы разных размеров, спортивные костюмы для детей и взрослых, халаты, футболки и брюки. Для экономии денежных средств товары были закуплены на территории своего региона.

Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. Это вещи первой необходимости и одежда.

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Для эвакуированных жителей Шебекинского городского округа (Белгородская область) закупили около 10 тысяч единиц одежды и обуви. Вещи были куплены на 5 миллионов рублей, которые выделила администрация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщила ведущий специалист Управления координации и реализации строительных программ администрации города Белгорода Алика Солдатенкова. «Мы получили 10 тысяч единиц гуманитарной помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа для шебекинцев Белгородской области. Сумма товаров составила 5 миллионов рублей», — сказала ведущий специалист корреспонденту ТАСС. Одежда пришла 9 июня в крупный центр выдачи гуманитарной помощи в спорткомплексе «Космос». По словам Солдатенковой, в коробках привезли мужскую и женскую обувь разных размеров. Всего получилось по одной тысячи пар мужской и женской обуви, 500 пар детской обуви. Также поступила одежда — джинсы разных размеров, спортивные костюмы для детей и взрослых, халаты, футболки и брюки. Для экономии денежных средств товары были закуплены на территории своего региона. Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. Это вещи первой необходимости и одежда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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