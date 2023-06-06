06 июня 2023
05 июня 2023

В ЯНАО собирают помощь для жителей Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , гуманитарная помощь
Депутаты из ЯНАО собирают гуманитарный груз для жителей Белгорода Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. Это вещи первой необходимости и одежда, сообщила в своем telegram-канале депутат заксобрания региона Анастасия Казанцева.

«С сегодняшнего дня наши однопартийцы в местных отделениях готовы помочь с продуктами первой необходимости, в решении бытовых вопросов, окажут юридическую и иную необходимую поддержку. Также с коллегами из Белгородской области мы собираем гуманитарный груз. Это то, что необходимо в первую очередь: одежда детская, женская и мужская. Работа по оказанию помощи будет носить системный характер», — написала она.

Депутат уточнила, что ямальские отделения партии «Единая Россия» будут помогать белгородцам, которые приехали в округ. В ближайшее время первая партия гуманитарной помощи будет доставлена в пункты временного размещения Белгорода.

Ранее сообщалось, что из ЯНАО отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Для военнослужащих собрали 170 тонн спецтехники, гуманитарного груза, вещей и продуктов.

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В Ямало-Ненецком автономном округе начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. Это вещи первой необходимости и одежда, сообщила в своем telegram-канале депутат заксобрания региона Анастасия Казанцева. «С сегодняшнего дня наши однопартийцы в местных отделениях готовы помочь с продуктами первой необходимости, в решении бытовых вопросов, окажут юридическую и иную необходимую поддержку. Также с коллегами из Белгородской области мы собираем гуманитарный груз. Это то, что необходимо в первую очередь: одежда детская, женская и мужская. Работа по оказанию помощи будет носить системный характер», — написала она. Депутат уточнила, что ямальские отделения партии «Единая Россия» будут помогать белгородцам, которые приехали в округ. В ближайшее время первая партия гуманитарной помощи будет доставлена в пункты временного размещения Белгорода. Ранее сообщалось, что из ЯНАО отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Для военнослужащих собрали 170 тонн спецтехники, гуманитарного груза, вещей и продуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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