В ЯНАО собирают помощь для жителей Белгорода

В Ямало-Ненецком автономном округе начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. Это вещи первой необходимости и одежда, сообщила в своем telegram-канале депутат заксобрания региона Анастасия Казанцева.
«С сегодняшнего дня наши однопартийцы в местных отделениях готовы помочь с продуктами первой необходимости, в решении бытовых вопросов, окажут юридическую и иную необходимую поддержку. Также с коллегами из Белгородской области мы собираем гуманитарный груз. Это то, что необходимо в первую очередь: одежда детская, женская и мужская. Работа по оказанию помощи будет носить системный характер», — написала она.
Депутат уточнила, что ямальские отделения партии «Единая Россия» будут помогать белгородцам, которые приехали в округ. В ближайшее время первая партия гуманитарной помощи будет доставлена в пункты временного размещения Белгорода.
Ранее сообщалось, что из ЯНАО отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Для военнослужащих собрали 170 тонн спецтехники, гуманитарного груза, вещей и продуктов.
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