Московский ресторатор рассказал, сколько средств вложит в открытие «Чико» в Тюмени

В Тюмени откроют ресторан «Чико», инвестиции в него составили около 20 миллионов рублей. Об этом рассказал владелец корейской стритфуд-сети Сергей Лебедев.
«В среднем инвестиции составили примерно 20 миллионов рублей, но пока посчитаны не все расходы: ресторан еще находится в процессе строительства. Мы хотим открыться во всех городах России с населением более 300 тысяч человек. Тюмень присоединилась к нам одной из первых», — рассказал Сергей Лебедев журналистам «РБК Тюмень».
Ресторанный холдинг «МаксиМ» (сеть ресторанов, кафе и баров в Тюмени — прим. ред.) на правах партнера помог в строительстве заведения. Также представители холдинга вложили часть своих средств в открытие «Чико».
Средний чек в «Чико» составит 1100 рублей. Открытие заведения запланировано на 1 июля.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского открыли ресторан «Арбат». Это заведение должно в будущем стать визитной карточкой города.
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