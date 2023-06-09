09 июня 2023

Московский ресторатор рассказал, сколько средств вложит в открытие «Чико» в Тюмени

Открытие ресторана «Чико» в Тюмени обойдется в 20 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Мечтатели". Екатеринбург, мечтатели ресторан
Тюменский ресторанный холдинг «МаксиМ» также вложился в строительство и открытие Фото:

В Тюмени откроют ресторан «Чико», инвестиции в него составили около 20 миллионов рублей. Об этом рассказал владелец корейской стритфуд-сети Сергей Лебедев.

«В среднем инвестиции составили примерно 20 миллионов рублей, но пока посчитаны не все расходы: ресторан еще находится в процессе строительства. Мы хотим открыться во всех городах России с населением более 300 тысяч человек. Тюмень присоединилась к нам одной из первых», — рассказал Сергей Лебедев журналистам «РБК Тюмень».

Ресторанный холдинг «МаксиМ» (сеть ресторанов, кафе и баров в Тюмени — прим. ред.) на правах партнера помог в строительстве заведения. Также представители холдинга вложили часть своих средств в открытие «Чико».

Средний чек в «Чико» составит 1100 рублей. Открытие заведения запланировано на 1 июля.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского открыли ресторан «Арбат». Это заведение должно в будущем стать визитной карточкой города.

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В Тюмени откроют ресторан «Чико», инвестиции в него составили около 20 миллионов рублей. Об этом рассказал владелец корейской стритфуд-сети Сергей Лебедев. «В среднем инвестиции составили примерно 20 миллионов рублей, но пока посчитаны не все расходы: ресторан еще находится в процессе строительства. Мы хотим открыться во всех городах России с населением более 300 тысяч человек. Тюмень присоединилась к нам одной из первых», — рассказал Сергей Лебедев журналистам «РБК Тюмень». Ресторанный холдинг «МаксиМ» (сеть ресторанов, кафе и баров в Тюмени — прим. ред.) на правах партнера помог в строительстве заведения. Также представители холдинга вложили часть своих средств в открытие «Чико». Средний чек в «Чико» составит 1100 рублей. Открытие заведения запланировано на 1 июля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского открыли ресторан «Арбат». Это заведение должно в будущем стать визитной карточкой города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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