В Тюмени на пешеходной улице откроется новое заведение

Ресторан планирует сделать визитной карточкой города Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского уже в апреле начнется запуск ресторана «Арбат». Об этом сообщили в пресс-службе тюменской ресторанной сети «ВИП-RESTAURANTS».

«На пешеходной улице откроется новое заведение „Арбат“. В нем мы будем готовить популярную в Тюмени кухню, а это „Европа“, роллы, но акцент в меню сделаем на рыбе, морепродуктах и мясных блюдах. Мы ждем, что этот ресторан станет визитной карточкой города, как для тюменцев, так и для туристов», — рассказали в пресс-службе сети журналистам РБК Тюмень.

По мнению ресторатора Алексея Трунева, в Тюмени немного заведений высокого уровня. Открытие нового ресторана хорошо скажется на гастрономическом рынке города.

В ресторанную группу входят заведения Plovlounge, Bullwar Bar, Solo’way, malinabar, «Седло» и Winchester. Исходя из данных сервиса Listorg, учредителем и руководителем организаций является Ольга Николин.

Ранее известная в Тюмени бургерная Black Star Burger на улице Ленина, 46 закрылась после разногласий между франчайзи и владельцами сети. Заведение останется во владении собственника, но конфликт интересов между владельцами франшизы и ее покупателем не позволит продолжать сотрудничество дальше.