Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по эвакуированным жителям Херсонской области. Фото

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По пункту временного размещения гражданских в Херсонской области нанесен удар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По пункту временного размещения гражданских в Херсонской области нанесен удар при помощи английских ракет Storm Shadow. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке (Херсонская область). Предположительно, английские ракеты Storm Shadow», — написал Владимир Сальдо в telegram-канале.

По данным Сальдо, есть информация об одной погибшей женщине. В ходе атаки был поврежден отель. Сальдо подчеркнул, что всех врагов ждет возмездие.

В Херсонской области ВСУ ударили по пункту временного размещения гражданских
В Херсонской области ВСУ ударили по пункту временного размещения гражданских
Фото:
Удар был нанесен при помощи английских ракет Storm Shadow
Удар был нанесен при помощи английских ракет Storm Shadow
Фото:

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По пункту временного размещения гражданских в Херсонской области нанесен удар при помощи английских ракет Storm Shadow. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке (Херсонская область). Предположительно, английские ракеты Storm Shadow», — написал Владимир Сальдо в telegram-канале. По данным Сальдо, есть информация об одной погибшей женщине. В ходе атаки был поврежден отель. Сальдо подчеркнул, что всех врагов ждет возмездие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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