По пункту временного размещения гражданских в Херсонской области нанесен удар
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По пункту временного размещения гражданских в Херсонской области нанесен удар при помощи английских ракет Storm Shadow. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«Заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке (Херсонская область). Предположительно, английские ракеты Storm Shadow», —
По данным Сальдо, есть информация об одной погибшей женщине. В ходе атаки был поврежден отель. Сальдо подчеркнул, что всех врагов ждет возмездие.
В Херсонской области ВСУ ударили по пункту временного размещения гражданских
Удар был нанесен при помощи английских ракет Storm Shadow
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