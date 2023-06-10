В Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные ОТРК «Гром-2»

В результате удара ракетами пострадавших нет, заявил Сергей Аксенов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская противовоздушная оборона утром отразила атаку двух баллистических ракет, запущенных украинским ОТРК «Гром-2». Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.