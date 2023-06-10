В Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные ОТРК «Гром-2»

В результате удара ракетами пострадавших нет, заявил Сергей Аксенов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская противовоздушная оборона утром отразила атаку двух баллистических ракет, запущенных украинским ОТРК «Гром-2». Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК „Гром-2“», — написал Аксенов в своем
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