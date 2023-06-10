В Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные ОТРК «Гром-2»

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В результате удара ракетами пострадавших нет, заявил Сергей Аксенов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская противовоздушная оборона утром отразила атаку двух баллистических ракет, запущенных украинским ОТРК «Гром-2». Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК „Гром-2“», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате удара пострадавших нет. Глава Крыма обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

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Российская противовоздушная оборона утром отразила атаку двух баллистических ракет, запущенных украинским ОТРК «Гром-2». Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК „Гром-2“», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате удара пострадавших нет. Глава Крыма обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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